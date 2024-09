Frances Roche e John Spencer, genitori di Lady Diana: matrimonio da favola e divorzio doloroso

I genitore di Lady Diana sono i Visconti Frances Roche e John Spencer. Quel che forse non tutti sanno è la sofferenza vissuta in giovanissima età dalla principessa per la separazione dei suoi genitori. Il divorzio tra il Visconte e la Viscontessa Althorp ha infatti pesato tantissimo sul morale dell’allora piccola Diana, che soffrì profondamente per la rottura tra papà e mamma, come raccontato dal fratello Charles in un passaggio al Sunday Times Magazine. Quando i suoi genitori hanno deciso di dirsi addio, Diana aveva solo cinque anni. In realtà fu la madre ad andarsene, per seguire il suo amante Peter, di fatto abbandonando la sua famiglia.

La viscontessa dopo essersene andata promise ai figli che sarebbe tornata, ma da quel giorno Lady Diana e sua mamma non si sono più viste. Tra i genitori, quindi, la figura di riferimento è sempre stata quella del padre, che rimase vicino a tutti i figli. Si vocifera che tirasse una brutta aria in casa, insomma il morale è sotto i tacchi per Lady Diana e i suoi fratelli.

Charles, il fratello di Lady Diana: “I nostri genitori? Mia sorella mi fece da mamma”

I genitori di Lady Diana Frances Roche e John Spencer arrivarono al divorzio ufficiale sul finire degli anni sessanta, con mamma Frances che perse la custodia dei figli perché abbandonò i cinque figli per inseguire. “Papà era tranquillità e costanza, invece nostra mamma non era portata per quel ruolo”, ha racconta il fratello di Lady Diana nel corso dell’intervista. Per lui, così, la figura più importante femminile in famiglia divenne proprio quella di Diana. Si instaurò un legame davvero speciale tra i due, come ricordato anche nel commovente funerale del 1997, quando decine di migliaia di persone si riunirono per dire addio alla principessa del Galles. In quell’occasione, il fratello la ricordi teneramente come la sorella che da piccola gli fece da mamma.

Frances Roche e John Spencer, genitori di Lady Diana entrambi appartenenti a famigli dell’alta aristocrazia si sono sposati il 1° giugno 1954, esattamente 70 anni fa, nell’abbazia di Westminster. All’epoca lei aveva solo 17 anni e lui 30. Dalla loro unione sono nati cinque figli Sarah, Jane, Diana e Charles, un quinto è morto in fasce. Pochi anni dopo divorziarono e il fratello della principessa in molte interviste ha parlato della loro ‘infanzia traumatica’. Stesso triste destino avrà Diana trent’anni dopo segno che le favole nella realtà non esistono.