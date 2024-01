Lady Diana, ex maggiordomo Paul Burrell choc: “Vedo il suo fantasma”/ “La principessa invia un messaggio”

Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana, spiazza: “Percepito la presenza del suo spirito”

Non c’è pace per Lady Diana non solo in vita ma anche dopo quasi trent’anni dalla morte. L’ultima rivelazione che vede protagonista una delle principesse più amate della storia recente l’ha fatta l’ex maggiordomo della principessa Paul Burrell. Il 59enne sarà ospite del programma inglese Celebrity help! My House is Haunted per chiedere aiuto ad un esperto perché convinto di essere ‘perseguitato’ dal fantasma di Lady Diana e che la sua casa sia infestata.

La casa di Paul Burrell in cui vive con il marito Graham Cooper, stando alle dichiarazioni dello stesso riprese dal FattoQuotidiano Magazine, sarebbe infestata da una strana presenza che movimenta le sue notti con rumori, tonfi, strane apparizioni e persino il profumo di tabacco. È convinto che dopo aver passato tanti anni accanto alla principessa se quest’ultima decidesse di mettersi d’accordo con qualcuno, magari per inviare un messaggio, quest’ultimo sarebbe proprio lui.

Lo Spirito di Lady Diana è nella casa di Paul Burrell? L’esperto non ha dubbi: “C’è la sua presenza”

Adesso, dopo la sconvolgenti dichiarazioni dell’ex maggiordomo Paul Burrell che vedrebbe il fantasma di Lady D infestare la sua casa a confermare la sua teoria si unisce anche l’esperto di paranormale Ian Lawman. Secondo quest’ultimo infatti nella puntata di Celebrity help! My House is Haunted si vedranno delle immagini sconcertanti nelle quali lui scoppierebbe a piangere dopo aver percepito chiaramente “la presenza dello spirito di Lady Diana tra quelle mura”.

Sulla Principessa Lady Diana addirittura Ian Lawman e Paul Burrell si sarebbero spinto oltre arrivando a rivelare che la Lady D alle loro ‘chiamate’ avrebbe risposto: “Sono qui, mi dispiace”. Frase che troverebbe conferma anche nel marito di Borrell che una notte si è svegliato ed ha visto ai piedi del letto il fantasma di una donna. Aldilà di queste suggestioni e tutto il circolo mediatico attorno alla vicenda, Diana Spencer è morta a soli 46 anni nel 1997, dopo una vita travagliata e tormentata forse meriterebbe più silenzio e rispetto.











