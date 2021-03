“Lady Gaga a Sanremo 2021? Amadeus gli fatto rapire i cani..”/ Fiorello rivela che…

Non poteva mancare Fiorello durante la conferenza stampa di lancio della prima puntata del Festival di Sanremo 2021 e sicuramente non potevano mancare i temi caldi del momento, una “rassegna stampa” d’obbligo per chi vuole essere pungente e divertente e così eccolo che risponde divertito sulla domanda dei giornalisti sulla possibile partecipazione di Lady Gaga alla kermesse canora. Non è la prima volta che lady Germanotta decanta il suo amore per il nostro Paese e per il Bel canto e allora perché non rendere tangibile tutto questo portandola all’Ariston? Alla domanda dei giornalisti presenti alla conferenza e che rilanciano proprio il fatto che la star internazionale sia di stanza a Roma per girare il suo film ha risposto proprio Fiorello tirando in mezzo il rapimento dei suoi cani dei giorni scorsi, questione che ha addirittura smosso l’FBI.

“Lady Gaga a Sanremo 2021? Amadeus gli fatto rapire i cani per ora..”

In particolare, alla domanda su Lady Gaga e sull’ipotesi che possa partecipare al Festival, complice la sua presenza in Italia, Fiorello prende la parola davanti ai giornalisti e rilancia: “vedremo, per ora Amadeus ha fatto rapire i cani…”. Inutile dire che il direttore artistico ha accolto la battuta dell’amico e collega con una fragorosa risata mentre chi si aspettava una risposta decisiva e precisa è rimasto con un pungo di mosche. Lady Gaga verrà a conoscenza di questa attesa e di queste aspettative e deciderà di regalare ai fan italiani questa emozione?



