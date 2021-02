Lady Gaga, spari a dog sitter per rubarle i cani/ Offerti 500k dollari a chi li trova

Dramma per la superstar Lady Gaga e per il suo dog sitter; quest’ultimo, mentre era in giro a passeggiare con gli amati cani della cantante italo-americana, è stato raggiunto da quattro colpi di pistola al petto, fatto accaduto nella serata di ieri in quel di Los Angeles. Una volta a terra, come racconta il Daily Mail, i due malviventi che hanno fatto fuoco hanno rubato due dei tre bulldog francesi di Lady Gaga. Ryan Fischer, il 30enne dog sitter che stava passeggiando, avrebbe subito un’imboscata in Sierra Bonita Avenue, mentre stava portando a spasso Koji, Miss Asia e Gustav, attorno alle ore 22:00 di ieri: Miss Asia è riuscita a salvarsi mentre gli altri due sono finiti nelle grinfie dei due criminali.

Fortunatamente il dog sitter è sempre rimasto cosciente, e dopo essere stato ricoverato nell’ospedale più vicino sembra si stia riprendendo. Immediata l’apertura delle indagini e le forze dell’ordine stanno cercando di capire se i delinquenti sapessero che i tre bulldog fossero di Lady Gaga, o se si tratta semplicemente di un furto per rivendere i cani, che hanno un prezzo compreso fra i 1.500 e 3.000 dollari, ma con picchi anche di 10.000 in base alla loro discendenza.

LADY GAGA, CANI RUBATI: ARTISTA A ROMA PER IL FILM SULLA SIGNORA GUCCI

Lady Gaga è notoriamente legatissima ai suoi amici a quattro zampe, e di conseguenza ha deciso di offrire una ricompensa di ben 500.000 dollari a chi riportasse a casa Koji e Gustav, così come riferito dal portale americano TMZ. La cantante è al momento a Roma per le riprese del film di Ridley Scott ispirato alle vicende della signora Gucci, e di conseguenza la stessa aveva deciso di lasciare i cani al fidato dog sitter, fino alla tragedia di ieri sera. Stando a quanto sostenuto dalla polizia, sembra che i sospettati siano due maschi neri, che indossavano cappelli da baseball, e che sono poi fuggiti a bordo di una BMW bianca o forse di una Nissan, al momento in libera circolazione. Ovviamente si tratta di due delinquenti molto pericolosi, criminali senza scrupoli pronti a fare fuoco e a rubare dei cani.



