Lady Gaga choc da Oprah Winfrey/ “Stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni”

Lady Gaga ospite del “2020 Vision: Your Life In Focus Tour” di Oprah Winfrey ha raccontato una parte finora nascosta della sua vita. L’interprete di Bad Romance è stata protagonista di una commovente intervista in cui ha rivelato di essere stata stuprata più volte all’età di 19 anni. “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni, ho anche sviluppato un disturbo da stress post-traumatico come conseguenza di quanto accaduto e per non averlo metabolizzato” la rivelazione choc ed inaspettata di Gaga ai microfoni di Oprah Winfrey. Non solo, l’artista ha spiegato che dopo quel terribile evento ha sofferto di stress post-traumatico: “non avevo un terapista. Non avevo uno psichiatra. Non avevo un medico che mi aiutasse a farlo. All’improvviso sono diventata una star e viaggiavo per il mondo andando da una stanza d’hotel a un garage, da una limousine al palco e non ho mai avuto modo di occuparmi di quanto mi era successo. Poi ho iniziato a provare questo dolore incredibilmente intenso in tutto il corpo che replicava il dolore che ho provato dopo essere stata stuprata”.

Lady Gaga ha sofferto di autolesionismo: “mi tagliavo”

Non solo, Lady Gaga ha anche raccontato di un altro periodo complicato della sua vita in cui ha sofferta di autolesionismo. Un momento davvero terribile della sua vita in cui la star di “A star is born” è caduta per una serie di problemi. Parlando proprio dell’autolesionismo ha dichiarato: “Mi tagliavo. Vedi il sangue, ti senti confuso e pian piano precipiti in una spirale senza controllo. Non aiuta in nessun modo. Peggiora solo le cose. Fa solo in modo che lo stato nevrotico in cui ci si trova venga prolungato. A volte mi sbattevo anche contro il muro. Ho fatto delle cose orribili a me stessa quando provavo dolore”. Ma non finisce qui, visto che la Gaga ha raccontato anche della recente scomparsa della fibromialgia, una patologia che l’ha costretta diverse volte ad annullare una serie di impegni live. Le parole di Lady Gaga hanno letteralmente commosso la presentatrice Oprah Winfrey che ha reagito dicendo: “Sei stata incredibile. Eri così vulnerabile e vera. Non riuscivo a credere a ciò che sentivo. Sei stata così forte. Grazie per averlo fatto per me”. Parole che hanno commosso Stefani Joanne Angelina Germanotta al punto di scoppiare in lacrime, ma a rincuorarla in un forte abbraccio proprio la conduttrice Oprah.

