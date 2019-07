Lady Gaga e Dan Horton fidanzati/ Altro che Bradley Cooper: bacio con il fonico

Lady Gaga ha infranto i sogni dei suoi fans più romantici. Dopo averla vista sul grande schermo accanto a Bradley Cooper, dopo i rumors su un trasferimento della star a New York, nella casa dell’attore di Hollywood, arriva lo scoop clamoroso sulla vita privata della cantante. People, infatti, ha pubblicato in esclusiva le foto del bacio tra Lady Gaga e il suo nuovo fidanzato che non è assolutamente Bradley Cooper. A rubare il cuore della star è stato Dan Horton, fonico che lavora con lei dallo scorso novembre. Nelle foto pubblicate dal magazine americano People, Miss Germanotta e Horton si baciano, durante un brunch al ristorante Granville di Studio City. «Ha scelto un tavolo affacciato sul marciapiede e non uno nascosto. Hanno parlato fitto fitto per circa un’ora. Sembrava molto felice d’interagire con il ragazzo con cui si trovava», ha raccontato un cameriere che ha anche svelato come la cantante, essendo in compagnia di Dan Horton, avrebbe rifiutato di fare selfie con i fans.

Lady Gaga e Dan Horton fidanzati: la reazione dell’ex moglie di lui

Il bacio con Dan Horton arriva non solo dopo i rumors sul presunto flirt con Bradley Cooper, ma soprattutto, dopo la fine dell’importante storia d’amore di Miss Germanotta con Christian Carino. I diretti interessati non hanno ancora commentato le foto pubblicate da People. Ad ufficializzare la storia tra Lady Gaga e il fonico, però, è Autumn Guzzardi, l’ex moglie di lui che, come spiega Vanity Fair, su Instagram ha pubblicato un bel sefie con il suo primo piano accompagnato da una sola didascalia: «Poker face» facendo esplicitamente riferimento a Lady Gaga e ad una delle sue canzoni più famose. Cliccate qui per vedere il post.





