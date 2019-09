Lady Gaga e Daniel Horton fidanzati? / “Le piace davvero, non vuole più nascondersi”

Sempre più lontana dal Bradley Cooper, Lady Gaga non si nasconde più. Da quando People ha pubblicato lo scatto che la immortala nel bel mezzo di un bacio con la sua nuova fiamma, il tecnico del suono Daniel Horton, la diva della musica è uscita allo scoperto. Sabato scorso, infatti, i due fidanzati sono stati avvistati al Daydream Music Festival in California mentre guardavano un concerto realizzato dai The Cure. “Adoro The Cure – ha detto la diva in una Story pubblicata proprio in quei momenti – ho sentito il mio vecchio io prendere vita stasera, che spettacolo!”. Lady Gaga si è poi lasciata trasportare dal ritmo, condividendo ciò che provava con i suoi numerosissimi follower su Instagram: “Quando la musica è magica”, si legge in una story condivisa dalla popstar. Nei filmati, però, non vi è traccia del suo fidanzo; lady Gaga ha infatti preferito concentrarsi sul concerto e sulle emozioni che quei ricordi scatenavano nella sua mente. Una fan, però, è riuscita a notarli tra la folla e, dopo averli pizzicati in atteggiamenti piuttosto intimi, ha condiviso quanto visto su Twitter: “è stato così così così f***ing cute”.

“Prova dei sentimenti per lui”

La fan che sui social ha ammesso di aver notato Lady Gaga e Daniel Horton ha inoltre aggiunto che la popstar “stava ballando”, confermando quanto scritto proprio dalla diva nei suoi profili social. Inoltre, ha svelato poco dopo, “(Lady Gaga, ndr) era molto salutare”, aggiungendo che “potrebbe essere molto divertente averla come amica”. Una fonte ha invece fatto sapere a E!News che la popstar “si è divertita tantissimo a godersi l’atmosfera meravigliosa della serata” e che, in merito al suo nuovo rapporto di coppia, “è colpita da Dan”; e anche se “Vuole decisamente prenderla lentamente, […] prova dei sentimenti per lui e gli piace davvero”. L’insider ha poi aggiunto che i due si conoscono già da qualche tempo e che solo di recente avrebbero deciso di frequentarsi, svelando inoltre che Lady Gaga è “contenta che la notizia sia uscita e che non debba nasconderla”: “Vuole essere in grado di uscire – ha aggiunto – e fare tutto ciò che vuole con lui”.

