LADY GAGA, ‘SHALLOW’ E’ UN PLAGIO?/ Video Ronsen accusa, la star replica: “vergogna”

Lady GaGa accusata di plagio da Steve Ronsen per il brano “Shallow”, colonna sonora del film “A Star is Born”. La vincitrice del Premio Oscar per il miglior brano originale, cantato in coppia con Bradley Cooper, dovrà rispondere alle accuse del musicista che ha riconosciuto una somiglianza tra “Almost”, canzone pubblicata nel 2012 su SoundCloud, con la hit del film “A Star is Born”. Ronsen ha precisato di essere stato lui a scrivere la progressione del brano, mentre il team di Lady Gaga ha precisato come questa progressione sia presente in tante altre canzoni come “Dust In The Wind” dei Kansas del 1978. La richiesta di Ronsen e del suo avvocato Mark D. Shirian è di diversi milioni di dollari, ma la cantante di “Bad Romance” non ci sta e ha già fatto sapere che risponderà per vie legali.

Lady Gaga e il plagio di ‘Shallow’: “combatterà vigorosamente e vincerà”

La star del film “A star is born” ha fatto sapere tramite il suo avvocato di non voler risarcire il musicista Steve Ronsen, anzi di essere pronta a procedere per vie legali. Tramite l’avvocato Orin Snyder, Lady Gaga ha comunicato tramite mezzo stampa: “Mr. Ronsen e il suo avvocato stanno cercando di fare soldi facili a spese di un’artista di successo. Questo è vergognoso e sbagliato. Mi congratulo con Lady Gaga per avere il coraggio e l’integrità di difendersi anche a nome di altri artisti di successo che sono raggiunti da tali accuse. Se l’avvocato procede con questo caso, Lady Gaga combatterà vigorosamente e vincerà”.

Lady Gaga, vacanze in Italia con Bradley Cooper?

Intanto, accusa di plagio a parte, Lady Gaga è stata avvisata in Italia in compagnia di Bradley Cooper. L’attrice e cantante di successo è stata avvistata da diversi paparazzi nell’isola di Panarea alle Eolie; i due, oramai inseparabili, avrebbero pranzato in un ristorantino dal nome “Da Pina” e fatto colazione da “Cincotta”. La seconda ipotesi è confermata da una foto pubblicata dallo stesso profilo Instagram dell’hotel in compagnia dell’attore americano. Stando ad alcune indiscrezioni, Lady Gaga e Bradley Cooper sarebbero dovuti andare a trascorrere le vacanze a casa di George Clooney a Laglio, sul lago di Como, ma all’improvviso hanno cambiato idea e optato per le paradisiaca isole Eolie.





