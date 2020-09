Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani/ La ‘conferma’ della star: “Sono al settimo cielo”

Lady Gaga è pronta a recitare in un nuovo film dopo l’enorme successo in “A Star is Born”. La cantante di origini italiane sarà infatti impegnata in una pellicola diretta dal grandissimo regista Ridley Scott, dedicata ad una delle pagine di cronaca nera più famose d’Italia, leggasi il delitto Gucci. La Gaga, che proprio con “A Star is Born” ha ottenuto l’Oscar per la sua canzone Shallow cantata insieme a Bradley Cooper, interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie di Gucci, e condannata per essere stata ritenuta la mandante dell’omicidio del compagno. Lei si è sempre dichiarata innocente ed attualmente è libera dopo aver scontato la sua pena. A confermare il nuovo progetto cinematografico di Lady Gaga è stata la stessa cantante, che in una recente intervista ad Amica ha ammesso di essere “al settimo cielo per un film in cui recito diretta dal mio nuovo amico, il leggendario Ridley Scott”.

LADY GAGA SARA’ PATRIZIA REGGIANI: UNA DELLE PAGINE DI CRONACA NERA PIU’ NOTE D’ITALIA

Lady Gaga non ha mai fatto alcun riferimento a Patrizia Reggiani o al delitto Gucci, ma è ormai scontato quale sarà il ruolo che interpreterà, vestendo appunto i panni della vedova dell’imprenditore Maurizio Gucci. Lady Gucci era stata sposata col numero uno della famosa casa di moda per 18 anni, precisamente dal 1973 fino al 1991, e durante il matrimonio aveva avuto due figlie, leggasi Alessandria e Allegra. Il loro idillio però finì quando Gucci si innamorò di una donna più giovane, decidendo quindi di lasciare la sua attuale moglie. La condanna della Reggiani avvenne nel 1998, 26 anni di carcere, poi nel 2017 il ritorno alla libertà dopo aver terminato il processo di reinserimento sociale. Una vicenda che ha riempito pagine di cronache e nel contempo ha interessato numerose trasmissioni televisive, per ultimo Storie Italiane, con la conduttrice Eleonora Daniele che un anno fa aveva intervistato proprio la Reggiani. Per Lady Gaga si tratterà senza dubbio di un ruolo complesso, ma viste le sue grandi capacità attoriali, siamo certi che non deluderà le attese e che il prodotto finale sarà di assoluto livello.



