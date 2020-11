L’Allieva 3/ Anticipazioni finale di stagione, 8 novembre: Claudio e Alice sposi?

Gran finale per la fiction di Rai1, L’Allieva 3, in onda questa sera, domenica 8 novembre 2020 a partire dalle ore 21.25. La fiction che vede nel cast la presenza di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale è giunta all’ultimo atteso appuntamento: i due protagonisti convoleranno finalmente a nozze? E’ questo il quesito che da settimane attanaglia i fan sfegatati della serie che ogni domenica, fino ad oggi, ha fatto sognare con le avventure di Alice e Claudio. Anche stasera due gli episodi in programma che andranno a chiudere la terza stagione. Nel primo dal titolo “L’ultima cena”, Claudio ed Alice decideranno di dare ascolto ad una intuizione che potrà portare a scagionare definitivamente Giacomo. Paolone sarà convocato per la sua prima perizia: sarà alle prese con un decesso misterioso, quello di un noto critico gastronomico morto a causa di un enigmatico avvelenamento. Anche in questo penultimo episodio di stagione, Alice dimostrerà tutta la sua cocciutaggine. La giovane infatti continua a lavorare sul fronte della ricerca della figlia della Suprema: questo la spingerà a cercare nuovi indizi che possano ricondurre alla ragazza che in passato avrebbe rifiutato la richiesta della madre biologica di incontrarla.

L’ALLIEVA 3, ANTICIPAZIONI 8 NOVEMBRE: FINALE DI STAGIONE

La fiction di Rai1, L’Allieva 3, dovrà scontrarsi anche questa volta con le nuove dinamiche presenti sull’ammiraglia di Casa Mediaset, portate in evidenza da Barbara d’Urso. L’ultimo episodio della terza stagione della serie con Mastronardi e Guanciale si intitola “Insieme, connessi, finché morte non ci separi”. La momentanea e provvisoria liberazione di Giacomo farà ripartire le indagini sul delitto avvenuto al golf club. Nel frattempo Alice scoprirà che qualcuno sta cercando delle notizie utili sulla Manes: probabilmente la persona che anela così tanto incrociare è più vicina a lei di quanto non possa immaginare. Si tratta di sua figlia? Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è finalmente arrivato ma per la donna non sono affatto giorni sereni. Tra i due, infatti, sembra sempre più lontana l’idea di convolare a nozze. Proprio questo quesito terrà fino alla fine i telespettatori con il fiato sospeso. Un’incognita attorno alla quale ruoterà l’intero finale di stagione proprio a causa dell’allontanamento tra i due protagonisti a pochi giorni dalla pronuncia del fatidico “sì”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA