L’Allieva 3/ Anticipazioni penultima puntata 1 novembre: la morte di un playboy…

L’Allieva 3, anticipazioni penultima puntata 1 novembre

Penultimo appuntamento con L’Allieva 3 che torna in onda oggi, 1 novembre, per la gioia dei fan che hanno amato sin da subito la coppia formata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. I due continuano a far sognare i fan che sperano adesso di assistere al loro matrimonio magari proprio nel finale di stagione (e molto probabilmente di serie) domenica prossima. Non sappiamo ancora se le scene arrivate dal set in cui Alice appariva in abito da sposa siano legate alla realtà o ad uno dei sogni della bella protagonista, fatto sta che le risposte arriveranno solo domenica prossima con gli ultimi due episodi. Prima del finale, però, l’appuntamento con la serie è fissato per oggi, domenica 1 novembre, con gli episodi dal titolo ‘Due funerali e nessun matrimonio’ e ‘Parkour’. Il filo rosso sarà ancora la questione Giacomo. Il suo arresto e il sospetto che possa essere l’autore di un omicidio, ha spinto Alice e Claudio a mettere da parte le loro scaramucce dovute alla gelosia, per aiutarlo a far venire fuori la verità.

L’Allieva 3 mette in crisi Alice con la morte di un playboy..

Nei nuovi episodi de L’Allieva 3 mentre Claudio prova a proteggere Alice restandole lontana, lei cerca in tutti i modi di dimostrare l’nnocenza del fratello del suo amato dottore. A sconvolgere le loro vite ci pensa la morte di un anziano playboy durante un funerale, perché? Per il funerale in questione era quello di un’amica di nonna Amalia e quanto è accaduto la riguarderà molto da vicino tanto che Lara e Alice si trovano costrette ad optare per Cordelia come babysitter di Camilla fino a quando tutto non si sarà risolto. Anche nel secondo episodio, Alice e Claudio lavorano, distante, al caso di Giacomo mentre Lara chiede alla prima di collaborare alla sua prima perizia. Il caso di cui dovranno occuparsi è quello di un ragazzo morto mentre faceva parkour. I rilievi terranno impegnate le due proprio mentre Erika farà i conti con i suoi sentimenti per Paolone. Forse l’illuminazione arriverà troppo tardi perché mentre lei si renderà conto di essere innamorata, lui si allontanerà. Come finirà tra loro adesso?



