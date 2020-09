L’Allieva 4 ci sarà?/ Anticipazioni, Alessandra Mastronardi: “Mai dire mai!”

Alice Allevi si prepara ad affrontare il suo finale? Forse sì o forse no, fatto sta che Alessandra Mastronardi ha provato a rispondere alla domanda: L’Allieva 4 ci sarà oppure no? La protagonista della fiction di Rai1 fino a qualche tempo fa aveva chiuso la porta ad un ritorno sul set nei panni della dolce Alice ma da qualche tempo le cose sono cambiate e i rumors parlano addirittura di un rinnovo per una quarta stagione ma senza Lino Guanciale. E’ davvero possibile continuare a raccontare la storia di Alice senza il suo amato Claudio Conforti? Chi segue la fiction sa bene che da sempre su di lei c’è una spada di Damocle che ha proprio il volto dell’attore che è poco propenso ad incastrarsi a lungo in alcuni personaggi finendo poi per essere riconosciuto solo per quello. Il suo terzo capitolo de L’Allieva potrebbe davvero essere l’ultimo ma questo cozzerebbe un po’ con quanto detto dalla sua collega.

L’ALLIEVA 4 CI SARA’ OPPURE NO? ALESSANDRA MASTRONARDI APRE LA STRADA AD UN RINNOVO MA…

In un’intervista su TV Sorrisi e Canzoni, Alessandra Mastronardi ha confidato: “Mai dire mai, non chiudiamo subito tutte le porte. Non amo la lunga serialità. Credo fermamente, e l’ho sempre detto, che bisogna rispettare i personaggi e le loro storie. Non è mai giusto portare avanti dei caratteri quando hanno finito di raccontare o di farti emozionare, proprio per il rispetto di quello che ti hanno dato. Anche da spettatrice. Poi magari i personaggi si riprendono…”. A quanto pare la sua filosofia è quella del “mai dire mai” ma quale potrebbe essere il futuro della sua Alice ne L’Allieva 4? Non ci rimane che attendere gli ascolti della terza stagione per capire cosa ne farà la Rai di questa fiction.



© RIPRODUZIONE RISERVATA