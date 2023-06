L’Alzheimer colpisce di più gli ebrei ashkenaziti/ Individuati fattori di rischio genetici

Chi soffre maggiormente di Alzheimer? La malattia neurodegenerativa più comune al mondo, colpisce le persone

di tutte le etnie ma alcuni gruppi sembrano essere particolarmente soggetti allo sviluppo della demenza. Uno studio dei ricercatori della Chobanian & Avedisian School of Medicine dell’Università di Boston ha ipotizzato che il gruppo degli ebrei ashkenaziti presentasse una maggiore frequenza all’Alzheimer. Questo risiedevano nell’Europa orientale e avevano uno scambio genetico limitato con popolazioni non ebraiche,

"Vaccino Iss ferma replicazione Covid nei polmoni"/ Piattaforma inedita: utile anche in oncologia

Lo studio, apparso su Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association con il titolo “Nuovi loci per la malattia di Alzheimer identificati da uno studio di associazione genome-wide negli ebrei ashkenaziti”, ha evidenziato come alcune rare malattie autosomiche recessive che si manifestano durante l’infanzia, tra cui la malattia di Tay-Sachs, la malattia di Gaucher, la disautonomia familiare, la malattia di Canavan, la sindrome di Bloom e la atrofia muscolare, siano più frequenti negli ebrei ashkenaziti rispetto ad altre popolazioni. Allo stesso modo anche particolari mutazioni genetiche che portano a patologie come il cancro al seno ad esordio precoce e i tumori gastrointestinali multipli.

Sostanze tossiche negli assorbenti/ "Pesticidi e residui da processi di sbiancamento"

Diversi fattori di rischio

“La maggior parte dei loci della malattia di Alzheimer sono stati scoperti in individui ebrei con origini europee”, hanno scritto i ricercatori. Dr. Lindsay A. Farrer, capo della genetica biomedica presso l’Università di Boston, ha spiegato: “Il nostro studio illustra il potere notevolmente aumentato per il rilevamento di associazioni genetiche in comunità come Ebrei ashkenaziti che fanno risalire il loro lignaggio a un gruppo relativamente piccolo di antenati. In tali comunità, le varianti associate alla malattia possono essere molto più frequenti rispetto ai campioni accertati da popolazioni ampie e miste”. I ricercatori hanno affermato che lo studio spiega il rilevamento di associazioni genetiche in comunità come gli ebrei ashkenaziti, che fanno risalire il loro lignaggio a un gruppo relativamente piccolo di antenati.

Covid, crollano i contagi in tutto il mondo/ OMS: "-30% nuovi casi e -39% decessi"

“Alcuni segnali di associazione genetica per malattie complesse come l’AD sono probabilmente più forti nelle popolazioni fondatrici che sono relativamente geneticamente omogenee”, ha detto Farrer. Farrer e i suoi colleghi hanno condotto uno studio di associazione su tutto il genoma per l’Alzheimer su un campione di 3.500 persone la cui discendenza era quasi esclusivamente ebrea ashkenazita, compreso un numero approssimativamente uguale di persone con demenza e individui cognitivamente normali che sono stati identificati in un gruppo molto più ampio di partecipanti ebrei di discendenza europea. Le firme genetiche sono state confrontate con i membri di un campione di riferimento ebreo ashkenazita. I ricercatori hanno individuato diversi fattori di rischio genetici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA