Lamberto Sposini/ Che fine ha fatto dopo la malattia?

Mara Venier: “Se ho imparato qualcosa è perché ho ascoltato in silenzio un grande giornalista Lamberto Sposini”

Lamberto Sposini è ancora nel cuore degli italiani e non solo per i tanti anni trascorsi come giornalista e conduttore di telegiornali. Il pubblico sceglie infatti di sostenerlo anche in seguito al 2011, quando viene colpito da un ictus che sembra togliergli tutto. “Se ho imparato qualcosa è perché ho ascoltato in silenzio un grande giornalista”, ha sottolineato a La Vita in Diretta la Mara Venier parlando del suo ritorno in Rai e della carriera dorata che ha registrato fin dagli esordi. L’amicizia fra zia Mara e Sposini del resto non è un fatto inedito nemmeno per i telespettatori, che hanno sempre apprezzato la conduttrice anche per essere rimasta al fianco del giornalista, anche nei momenti più duri della malattia. Lo dimostra il commento di un utente che non ha gradito un selfie di Barbara d’Urso e dello storico giornalista con tanto di “amici per sempre” come didascalia. “La vera amica di Lamberto Sposini è Mara Venier”, scrive in quel momento sui social il misterioso spettatore, ricorda Il Messaggero.

Lamberto Sposini, il filo conduttore con Mara Venier

C’è un filo conduttore che lega Lamberto Sposini alla nota amica Mara Venier: la pasta all’amatriciana. Non è un mistero che la cucina sia uno dei cavalli di battaglia della conduttrice, una passione che le ha fatto letteralmente prendere per la gola diversi uomini. Non solo il marito Nicola Carraro, che ha conquistato con la sua celebre pasta e fagioli, ma anche il giornalista con uno dei piatti più celebri della cucina nostrana. “A me lui dà tanta serenità, un grande affetto e la sicurezza di essere capita”, dice zia Mara di Sposini in un’intervista al settimanale Oggi, a tre anni di distanza dall’ictus che ha colpito il conduttore (2011, ndr). Techetecheté ha scelto di rendere omaggio a Mara Venier nella sua puntata di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, e chissà che la carrellata di ricordi non riporti in vita anche alcuni dei momenti che la presentatrice e Sposini hanno vissuto insieme sul piccolo schermo. “Cibo e risate” è l’ingrediente segreto del loro legame, che li spinge a stare insieme ogni volta che si trovano entrambi a Milano. “Abbiamo un rapporto che definirei di commilitoni, alla pari”, prosegue ricordando anche quello stuolo di ragazze che inseguiva il giornalista per i corridoi della Rai, negli anni in cui hanno guidato insieme La Vita in diretta (2010/2011). “Lo trovai freddissimo, quasi antipatico”, rivela inoltre riguardo al loro primo incontro. In quel momento Mara è la nuova arrivata ed è impossibile per lei riuscire a creare un clima complice con Sposini, anche se le cose andranno poi in modo diverso.

