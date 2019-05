Lamezia, maestro d’asilo arrestato per violenza sessuale/ Le vittime avevano 5 anni

Un maestro d’asilo è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti delle sue piccole alunne. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, l’insegnante lavorava in una scuola materna di Lamezia Terme, e le sue piccole vittime avevano solo 5 anni. Sessantaquattro anni, una carriera impeccabile e considerato un vero e proprio insospettabile, l’uomo usava toccare e baciare le piccole bambine della scuola materna, un andazzo agghiacciante che è stato fortunatamente scoperto dagli inquirenti. A far scattare la denuncia, come accade spesso e volentieri in questi casi, è stata la mamma di una delle alunne abusate, che notando i suoi comportamenti un po’ strani è riuscita a farsi raccontare cosa accadeva all’asilo. A quel punto la donna si è rivolta alle autorità competenti che hanno fatto scattare l’indagine. Per avere la certezza di quanto denunciato, sono state piazzate delle telecamere segrete all’interno della struttura scolastica, che hanno confermato le violenze.

LAMEZIA, MAESTRO D’ASILO ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE

I video, che sgombrano ogni dubbio scrive Repubblica, mostrano il 64enne in atteggiamenti molto intimi con le bambine: le prende in braccio, le bacia sul collo, sulla bocca, e poi le tocca sotto la maglia. Filmati che hanno spinto gli investigatori, coordinati dal pubblico ministero Giuseppe Falcone, ad intervenire per porre fine a tale scempio, e in tempi molto brevi il maestro è stato arrestato su autorizzazione del gip. Il 64enne insospettabile trattava le bambine di 5 anni come se fossero donne, ma in realtà erano delle bimbe da poco tempo venute al mondo, verso cui doveva essere dedicato affetto, attenzione e protezione, e senza dubbio non abusi sessuali. Anche altre madri, oltre a quella che ha inizialmente denunciato le violenze, hanno raccontato le attenzioni che il maestro riservava alle loro bambine. Purtroppo si tratta soltanto dell’ultimo caso di violenza sessuale nei confronti di minori che vi raccontiamo.

