L’AMICA GENIALE 2 / anticipazioni ultima puntata 2 marzo: Elena e il diario di Lila

Caccia alle anticipazioni dell’ultima puntata de L’Amica Geniale 2, che torna lunedì prossimo con due episodi inediti. Abbiamo parlato del grande cambiamento di Elena, ma non abbiamo menzionato la mutazione di Lila. Anche lei, come l’amica, subisce un forte cambiamento nel corso del tempo. Ormai priva di ogni entusiasmo conduce la sua vita pensando esclusivamente a crescere suo figlio. Una volta saputo dell’arrivo di Elena, Lila ne approfitta per affidarle un suo diario segreto, spaventata dalla possibilità che il marito possa trovarlo e arrabbiarsi per i suoi contenuti. Elena non volta le spalle a Lila ma quando ha tra le mani il suo diario non riesce a fare a meno di leggerlo e scoprire alcuni dei suoi segreti. Alcune rivelazioni spiegheranno molte cose sul comportamento dell’amica Lila…

L’amica Geniale 2, anticipazioni ultima puntata 2 marzo

L’Amica Geniale 2 torna lunedì prossimo, 2 marzo, con l’ultima puntata e due nuovi attesissimi episodi. Siamo dunque arrivati al capitolo finale della serie tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante. Tra sette giorni i fan del programma potranno godersi gli ultimi episodi e capire quali pieghe prenderanno le storie dei protagonisti. A cominciare da Elena, che dopo tanti sacrifici riesce finalmente a concludere il suo percorso di studi presso l’Università di Pisa; Lila, invece, si trova ad affrontare un periodo di smarrimento e di grande confusione. Il primo episodio che vedremo lunedì prossimo si intitola Il Ritorno, che fa riferimento appunto ritorno di Elena in meridione, dopo aver trascorso gli ultimi mesi a Pisa. Una volta tornata a casa si rende conto di come sia cambiata la sua vita. Se da un certo punto di vista si sente molto più istruita e ricca culturalmente rispetto al periodo in Campania, da un altro punto di vista si rende conto di aver perso la vecchia Elena. Il che forse è un bene visto che nel suo ritorno a casa si mostra molto più estroversa e disinibita di un tempo. Come affronterà l’eventuale incontro con l’amica di sempre Lila? Ricordiamo che nella penultima puntata c’era stata una rottura tra le due, dopo quanto accaduto tra Lila e Nino ad Ischia. Ormai è passato tanto tempo, ma certe ferite forse non si sono rimarginate.

