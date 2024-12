L’Amica Geniale 5 ci sarà? Dubbi in merito alla quinta stagione ma spunta ipotesi sorprendente

Sta andando in onda l’ultima puntata de L’Amica Geniale 4 e si scoprirà come si concluderanno le vicende dei protagonisti soprattutto delle due amiche geniali Raffaella Cerullo detta Lila ed Elena Greco detto Lenù. La loro amicizia ha attraversato i decenni dal finire del dopo guerra fino agli anni 2000 un’amicizia nata in uno dei Rioni d Napoli che ha portato la prima ad affermarsi come scrittrice e la seconda a conquistarsi rispetto e stima anche se la vita non le ha mai fatto sconti, per ultimo facendole provare uno dei dolori più grandi che una donna possa provare: la scomparsa della figlia Tina di cui non si saprà mai più niente. In molti, però, si chiedono se L’Amica Geniale 5 ci sarà, se la fiction di Rai1 avrà una quinta stagione.

Al momento la risposta sembra essere negativa, la serie che conquistato milioni di telespettatori non solo in Italia ma anche all’estero è tratta dai romanzi di Elena Ferrante, scrittrice che ha saputo raccontare con profondità psicologica e maestria non solo l’evoluzione dell’amicizia di due bambine poi diventate donne ma anche i decenni di storia italiana che hanno attraversato. I romanzi della Ferrante sono quattro e l’ultimo si concluderà con un notevole sbalzo in avanti dunque non sembra esserci spazio per una nuova stagione ma in queste ore stanno emergendo delle ipotesi sorprendenti e clamorose circa la messa in onda di una stagione non basata sui romanzi.

Anticipazioni L’Amica Geniale 5: si apre la possibilità di una nuova stagione

Nonostante sembri irrealizzabile una quinta stagione, il successo e l’affetto del pubblico può spingere gli autori a considerare la possibilità di un seguito non tratto dai romanzi ma dalla creatività e inventiva si autori e sceneggiatori. Tale scenario, tuttavia, solleva dei problemi sulla capacità di mantenere l’integrità narrativa e la profondità delle storie. Insomma, L’Amica Geniale 5 ci sarà? Per il momento sembra più plausibile una risposta negativa ma non è escluso che in futuro ci possano essere delle sorprese. Nel frattempo l’ultima puntata di stagione in onda questa sera si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena.