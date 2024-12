Come finisce tra Elena e Nino Sarratore ne L’Amica Geniale 4? Dopo l’addio brusco lei gli chiede aiuto

Manca poco per il gran finale di stagione de L’Amica Geniale 4, questa sera andrà in onda l’ultima puntata e poi calerà per sempre il sipario sulla saga dell’amicizia lunga una vita tra Lila e Lenù con le loro vita difficili, i loro sogni e aspirazione per affrancarsi da un mondo di violenza e sopraffazione. Ed al centro delle trame in queste stagioni ci sono stati anche altri protagonisti come Nino Sarratore universalmente riconosciuto come uno dei personaggi più odiati. Simbolo di narcisismo, debolezza ma soprattutto capacità di manipolare gli altri, Lila ma soprattutto Elena che se ne innamora da giovanissima e per lui tradisce e lascia il marito e padre delle due figlie Elsa e Dede.

L'Amica Geniale 5 ci sarà? Anticipazioni quinta stagione/ Spunta ipotesi oltre i libri di Elena Ferrante

Ma come finisce tra Elena e Nino Sarratore ne L’Amica Geniale 4? Sul finire della terza stagione Lenù cede alla passione con Nino ed in seguito deciderà di ritornare a Napoli per stare con lui. Resta incinta di una bambina che in seguito chiamerà Imma come la mamma ma già alla nascita della piccola capisce che l’uomo non l’ha mai amata e sistematicamente tradita. A confermare i suoi dubbi e ‘risvegliarla’ ci pensa Antonio che gli raccontata tutti i tradimenti di Nino e per questo, finalmente, Elena apre gli occhi e lo lascia non prima però di essere andata a letto con Antonio per ripicca. L’unico rammarico di Elena sarà per la figlia Imma che dovrà crescere senza un padre.

Che fine ha fatto Tina, la figlia di Lila ne L’Amica Geniale 4/ La sua scomparsa è ‘opera’ dei Solara?

Anticipazioni L’Amica Geniale 4, Elena costretta a chiedere aiuto a Nino

Nonostante il brusco addio e la chiusura dei rapporti, Elena sarà costretta nuovamente a fare i conti con Nino. Il motivo è presto innanzitutto perché acconsentirà all’uomo, che nel frattempo è diventato un parlamentare per fargli vedere la bambina ed è proprio durante un incontro tra Nino e la figlia Imma che Lila, per tenere d’occhio entrambi, si distrarrà e Tina sparirà nel nulla. Ma sarà l’arresto di Pasquale la vera svolta. Dopo che verrà portato in carcere, Elena deciderà di farsi forza e di contattare nuovamente Nino, con il quale aveva scelto di interrompere ogni tipo di contatto. La donna si ritroverà costretta a chiedergli aiuto, dato che Nino è diventato un parlamentare importante, per far sì che possa aiutarla a tirar fuori Pasquale dal carcere. Tuttavia, dopo tutto questo Elena andrà dritto per la sua strada, ecco svelato come finisce tra Elena e Nino ne L’Amica Geniale 4.