L’Amica Geniale 2 / Il “tradimento” di Lila rovina l’amicizia con Elena

La seconda puntata de L’Amica Geniale 2 si concentra quasi interamente sul rapporto di amicizia tra Lila ed Elena e sul rispettivo desiderio di libertà e indipendenza. Così uguali così diverse, le due giovani si ritrovano a condividere momenti di puro svago insieme. Dalla festa a casa della professoressa Galliani alla vacanza ad Ischia in compagnia di Bruno e Nino. Elena coinvolge volentieri Lila nelle sue iniziative e viceversa, ma esauritosi l’entusiasmo iniziale di evasione dalla propria routine, Lila comincia a sentirsi un pesce fuor d’acqua, ripudiando le amicizie dell’amica Elena. Quest’ultima entra in competizione con Nadia, quando scopre che ha baciato Nino, il ragazzo di cui è innamorata. Il matrimonio di Rino e Pinuccia diventa l’ennesima occasione di discussione per Lila e suo marito Stefano: così la giovane vive con grande gioia il trasferimento ad Ischia per le vacanze estive, dove almeno può disintossicarsi dalla presenza del compagno.

L’Amica Geniale 2, Nino causa la rottura tra Elena e Lila?

Le vacanze ad Ischia rappresentano un periodo di svago e spensieratezza per Elena e Lila, che dopo aver risolto alcuni impedimenti riescono a partire insieme. Al mare incontrano Nino e Bruno, anche se di quest’ultimo nessuna delle due ragazze sembra interessarsi. E’ infatti Nino a catalizzare le attenzioni delle giovani, scatenando le gelosie di Elena nei confronti della sua migliore amica. La situazione tra Rino e Pinuccia si fa sempre più pesante e tesa, con continui litigi che offrono spunti di riflessioni importanti ad Elena che dà la sensazione di pretendere per sé stessa una vita diversa ed un uomo che la rispetti. Quell’uomo, molto probabilmente, non sarà Nino, visto che Lila alla fine delle vacanze le svela un bacio tra lei e il giovane durante una nuotata. Elena ci rimane malissimo e le anticipazioni della terza puntata sembrano raccontarci una rottura definitiva tra Lila e la sua amica di infanzia Elena.

