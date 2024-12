Anticipazioni L’Amica Geniale 4, come finisce l’ultima puntata del 9 dicembre 2024: la figlia di Lila, Tina, sparisce per sempre

Questa sera su Rai1, a partire dalle 21.35 circa, andranno in onda gli ultimi due episodio della fiction nata dai romanzi di Elena Ferrante e si scoprirà L’Amica Geniale 4 come finisce. L’atto finale inizia con un evento tragico e drammatico: la scomparsa di Tina, figlia di Lila. Mentre infatti quest’ultima si occuperà di Imma, figlia di Lenù, durante la visita del padre della piccola, Nino Sarratore, Tina sparirà nel nulla. Disparati i genitori e tutti gli abitanti del Rione la cercheranno giorno e notte ma senza trovarla.

Questo avvenimento sconvolgerà tutti, le anticipazioni L’Amica Geniale 4 della puntata di oggi svelano che Elena si sentirà terribilmente in colpa per la scomparsa della piccola Tina, la madre infatti si è distratta per badare alla sua di figlia, Imma. E non è tutto, la scrittrice, inoltre, inizierà a temere che i rapitori possano averla scambiata per sua figlia visto che la sua foto apparve erroneamente sul giornale al posto dell’immagine di Imma. Lila sarà distrutta dalla scomparsa della figlia, inizierà a diventare l’ombra di se stessa, uscirà pochissimo di casa e tutti nel Rione inizieranno a trattarla come una pazza. Anche il rapporto con il marito Enzo entrerà in piena crisi ed i due da lì a poco si lasceranno. Ma cos’è successo a Tina? Chi l’ha rapita e perché? A queste domande non si avrà mai una risposta. Non si scoprirà mai cos’è successo a Tina.

L’Amica Geniale 4 come finisce, ultima puntata di oggi: è rottura dell’amicizia tra Lila e Lenù

L’Amica Geniale 4 come finisce? Le anticipazioni dell’ultima puntata in onda oggi, 9 dicembre 2024, svelano che anche l’amicizia tra Lila e Lenù subirà un duro contraccolpo. La scomparsa della piccola Tina, il non sapere mai cosa le sia successo, farà allontanare definitivamente le due amiche, sarà una rottura definitiva tra Lila e Lenù. La svolta drammatica, tuttavia, avverrà anni dopo. Siamo nel 2000, Elena si è distaccata per sempre dal Rione e da Napoli comprendendo che il vuoto che da sempre sentiva dentro era dovuto all’amica, da sempre presenza ingombrante perché più brillante e intraprendente di lei, ma una telefonata del fratello di Lila cambierà tutto. Rino infatti, la informerà che Lila è sparita nel nulla: cos’è successo a Raffaella (Lila) Cerullo? È possibile seguire l’ultima puntata della fiction di Rai1 anche in diretta streaming su Rai1.