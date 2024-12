Come finisce L’Amica Geniale 4, anticipazioni ultima puntata del 9 dicembre 2024

Come finisce L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta? Si è giunti alla fine dell’ultimo atto della tetralogia di Elena Ferrante e le anticipazioni sull’ultima puntata, che andrà in onda lunedì prossimo 9 dicembre 2024, svelano come finirà la storia di Elena Lenù Greco e Raffaella Lila Cirullo, non mancheranno drammi, colpi di scena, decisioni importanti e risvolti inaspettati prima che cada il sipario per sempre sulle loro vite. Il primo episodio si intitola La scomparsa e vede al centro delle trame il rapporto tormentato e complesso tra Elena e Nino.

Quest’ultimo da tempo non passa a trovare sua figlia Imma e tornerà al Rione. Le anticipazioni sull’ultima puntata de L’Amica Geniale 4 svelano che Tina scomparirà nel nulla gettando tutti nel dolore e nello sconforto soprattutto la madre Lila. Partiranno le ricerche e inizialmente saranno sospettati i Solara, più avanti invece aiuteranno a mobilitare le ricerche. La sparizione della piccola avrà effetti in tutta la famiglia ed il matrimonio di Lila ed Enzo a poco a poco entrerà in crisi con conseguenze irreversibili.

Anticipazioni L’Amica Geniale 4, come finisce? Elena costretta a chiedere aiuto a Nino

Come finisce L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta? L’ultimo episodio di stagione si intitola La Restituzione. Passeranno gli anni e nel frattempo Pasquale verrà arrestato ed Elena si troverà costretta a chiedere aiuto a Nino Sarratone che diventerà un parlamentare importante, ma in un periodo complicato come Tangentopoli. La piccola Tina non verrà mai più ritrovata e questo dolore farà sprofondare Lila. Lei e il marito Enzo entreranno in crisi ed alla fine si separeranno.

E poi ancora le anticipazioni sul finale svelano che Elsa scapperà con Gennaro, l’amore di sua sorella. Quando le figlie di Elena si trasferiranno negli Stati Uniti dal padre Pietro, Elena, ormai anziana, sceglierà di vivere a Torino e di dedicarsi alla scrittura e lascerà per sempre la sua Napoli. Finisce così l’ultima puntata dell’ultima stagione de L’Amica Geniale che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa ed è possibile seguirla anche in diretta streaming su Raiplay.

