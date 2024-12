L’amica geniale: un titolo che ha conquistato tutti dalla prima stagione

L’amica geniale, amatissima fiction di Raiuno, si avvia verso un finale al cardiopalma. Quella che sta andando in onda, infatti, è la quarta ed ultima stagione che s’intitola “Storia della bambina perduta” in cui Elena e Lila si ritrovano a dover affrontare sfide delicate come tradimenti, scelte di vita sorprendenti, mancanze e desiderio di rivalsa in un mondo che le ha messe sempre a dura prova. Sin dalla prima puntata, L’amica geniale 4 ha conquistato i telespettatori di Raiuno che ora fremono per scoprire come finirà la storia di Elena e Lila che, dopo essersi conosciute sin da bambine, hanno affrontato tutto insieme.

Oggi, Elena e Lila sono mamme e due donne adulte che non si sono mai perse di vista aiutandosi sempre nei momenti più difficili. Il finale de L’amica geniale regala spunti di riflessioni ma, soprattutto, spinge i telespettatori a chiedersi chi sia la bambina perduta che dà il titolo all’ultima stagione.

Chi è e qual è il significato della bambina perduta de L’amica geniale 4

La “bambina perduta” fa riferimento primariamente a Tina, figlia di Lila che scompare in un punto cruciale della storia dando vita ad una serie di eventi tragici per Lila ed Elena, ma chi è davvero la bambina perduta? In realtà, la bambina perduta fa riferimento anche a Lila che, nell’ultima puntata della fiction di Raiuno, sparisce nel nulla.

La differenza tra la scomparsa di Tina e quella di Lila sta nella modalità: la bambina, infatti, scompare per un tragico segno del destino mentre Lila scompare volontariamente provando a dare una nuova svolta alla sua vita. La bambina perduta, dunque, non è solo Tina, ma anche Lila.