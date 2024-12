Anticipazioni L’Amica Geniale 4 puntata 2 dicembre 2024, Gifuni: “Nino Sarratore verrà smascherato”

Manca poco per la messa in onda della 4a e penultima puntata della fiction di Rai1 incentrata sull’amicizia di una vita tra Lila e Lenù e dalle anticipazioni L’Amica Geniale 4 si scopre che ci sarà un duro confronto tra Elena Greco, Lenù e Nino Sarratore. Nel primo episodio dal titolo Il Ritorno Antonio, che non ha mai smesso di provare qualcosa per Elena, le rivelerà che Nino l’ha tradita più volte. Successivamente Nino tornerà da Elena, ma lei lo respingerà perché ormai non lo ama più e si trasferirà nel rione. Insomma la protagonista finalmente aprirà gli occhi su che tipo di uomo colui che credeva l’amasse.

Ed a spiegare meglio che tipo di persona è Nino Serratore de L’Amica Geniale 4 è intervenuto l’attore che gli dà il volto Fabrizio Gifuni. In un’intervista al sito Spettacolo ha rivelato: “Il quarto volume racconta un uomo, non c’è più l’infanzia, non c’è più l’adolescenza, non c’è più la giovinezza a cui si perdona tutto o tanto ma c’è un uomo a cui giustamente non si perdona più niente. È la caduta verticale di Nino Sarratore, è il capitolo dello smascheramento.”

L’Amica Geniale 4 Storia della bambina perduta, anticipazioni puntata di oggi del 2 dicembre 2024

Manipolatore, falso, narcisista, maschilista e ambiguo, il personaggio di Nino Sarratore ne L’Amica Geniale 4 è uno dei peggiori ed anche l’attore che lo impersona, ovviamente, non lo ha tratteggiato con belle parole: “Si racconta di più di una storia d’amore impossibile tra Nino ed Elena anche se credo che lo stesso Nino ci credesse, però purtroppo la sua natura è un’altra quelle sono le carte che gli ha riservato il destino. Io provo un senso di pena letteralmente per un personaggio che porta sulle spalle è un personaggio tragico perché come in tutte le tragedie tenta di fuggire per tutta la vita alla storia del padre e poi invece finisce nel ripercorre gli stessi errori in modi e forme diverse.” Ed infine lo ha tratteggiato come un personaggio negativo è un “catalizzatore di odio.”