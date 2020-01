L’amica geniale 2, quando va in onda?/ Video, otto episodi dal 10 febbraio

Mentre questa sera Rai 2 manda in onda il primo appuntamento con le repliche della serie tv, diretta da Saverio Costanzo e tratta dal romanzo inaugurale dell’omonima quadrilogia firmata da Elena Ferrante (per quello che è una sorta di “recap” al fine di preparare il pubblico televisivo all’arrivo della nuova infornata di episodi) c’è attesa per la prima televisiva -ma pure al cinema, per quello che sarà un grande evento limitato a pochi giorni- della seconda serie che invece tratterà dei fatti narrati in “Storia del nuovo cognome”. Come è noto la data da cerchiare in rosso per tutti i fan della misteriosa scrittrice partenopea è il prossimo 10 febbraio, quando Rai 1 proporrà la prima puntata della Season 2 (la cui conclusione è prevista per il 2 marzo) di questa produzione italo-americana che vede scendere in campo pure il canale HBO e avrà ancora Costanzo dietro la macchina da presa. Ma per quello che rappresenta per il servizio pubblico uno degli eventi del nuovo anno è stata pensata una “preview” al cinema nei giorni del 27, 28 e 29 gennaio in collaborazione con le sale Nexo Digital che distribuiranno i primi due episodi e che costituirà un succoso antipasto di quello che gli otto episodi totali da 50’ ciascuno proporranno.

L’AMICA GENIALE 2, DAL 10 FEBBRAIO LA SECONDA STAGIONE

Produzione mastodontica firmata da Rai e Hbo, che ha visto la partecipazione di 125 attori e migliaia di comparse, la seconda stagione de “L’amica geniale” come detto porta sul grande e poi sul piccolo schermo il seguito del primo capitolo della quadrilogia, ponendo ancora il focus sull’amicizia tra Elena Greco detta Lenù e Raffaella Cerullo ossia Lila. In queste otto nuovo puntate (delle ventiquattro che tempo fa erano state annunciate in fase di pre-produzione alcune settimane fa, ovvero tre serie da otto appuntamenti per trasporre i restanti tre capitoli dell’opera della Ferrante) l’attenzione si sposterà sulle vite delle due giovani donne nel corso degli Anni Sessanta con le prime esperienze e poi i loro percorsi accademici, mentre in parallelo sarà portata avanti come nel romanzo la narrazione di quello che accade nei quartieri popolari di Napoli dove Lenù e Lila erano nate e cresciute: soprattutto la regia di Costanzo cercherà di penetrare uno degli aspetto più affascinanti ed enigmatici dei due personaggi usciti dalla penna della Ferrante ovvero il loro legame che rimane forte anche dopo il matrimonio di Lila e al di là di quella competizione che si accende spesso tra di loro.

LE ANTICIPAZIONI SULLA TRAMA E SUL CAST

Ma a destare curiosità attorno alla seconda stagione de “L’amica geniale” è anche il cast oltre che il modo in cui Saverio Costanzo ha trattato la complessa materia narrativa della Ferrante. In questo caso in aiuto viene il trailer reso di dominio pubblico tempo da e da cui si possono trarre non solo delle indicazioni sugli attori ma anche su quali saranno gli aspetti del libro su cui ci si focalizzerà maggiormente. Dalle immagini si vede come Lila, ormai benestante e ricca e a bordo di un’automobile di lusso, sia però già subito ai ferri corti col marito Stefano, da poco sposato, senza considerare il fallimentare viaggio di nozze durante il quale il suo compagno si rivelerà violento; dall’altra parte invece Lenù guarda con ammirazione e un pizzico di invidia alla nuova vita dell’amica. Se Elena sarà interpretata ancora da Margherita Mazzucco (mentre da giovane ha le fattezze di Elisa Del Genio), Raffaella è impersonata da Gaia Girace (e da Ludovica Nasti da ragazza), mentre è probabile il ritorno tra gli altri di Giovanni Amurra e Francesco Serpico mentre sugli altri componenti del cast c’è da aspettare ancora qualche giorno prima di rimettere a posto tutte le tessere di questo puzzle.





