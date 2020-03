L’amore all’improvviso Larry Crowne/ Video, su Rete 4 il film con Tom Hanks

L’amore all’improvviso Larry Crowne è il film che riempie la prima serata di Rete 4 oggi, 14 marzo 2020, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2011 con la regia di Tom Hanks In quale si è anche occupato dello sviluppo del soggetto della sceneggiatura in collaborazione con Nia Vardalos. La pellicola è stata prodotta dalla casa cinematografica Universal Pictures con la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Medusa Film mentre il montaggio è stato realizzato da Alan Cody. Nel cast di questo film figurano lo stesso Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha-Raw, Cedric the Entertainer, Tarajii P. Henson, Bryan Cranston e Rami Malek.

L’amore all’improvviso Larry Crowne, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di L’amore all’improvviso Larry Crowne. In una città degli Stati Uniti d’America video un uomo di nome Larry il quale dopo aver terminato la propria carriera all’interno del corpo militare della Marina americana ha deciso di iniziare a lavorare nelle vesti di responsabile di un’importante negozio di abbigliamento che fa parte di una catena piuttosto diffuso in tutti gli Stati Uniti d’America. Tuttavia in ragione delle difficoltà del settore e soprattutto per l’esigenza di poter delocalizzare la struttura verso la periferia, Larry viene licenziato il che diventa un grosso problema per le sue esigenze. Infatti l’uomo deve fare non solo i conti con un enorme tempo libero che non riesce a gestire al meglio che spesso lo porta ad avere atteggiamenti impulsivi ma anche e soprattutto sulle esigenze legate al mutuo che ha contratto per acquistare la sua attuale casa. In pratica gli mancano i soldi necessari per poter onorare le tantissime rate che ancora restano da saldare. Larry allora decide di seguire quello che è stato un consiglio dei suoi ex colleghi di lavoro ossia di prendere in considerazione l’idea di iniziare tutto daccapo. Larry prende alla lettera il suggerimento e si scrive ad un istituto di scuole superiori per poter migliorare le proprie competenze e quindi sperare di trovare un’attività che possa aiutarlo a superare questo momento di grande difficoltà. Il consiglio si dimostreranno azzeccato e soprattutto gli consentirà di svoltare in maniera decisa nella sua vita in quanto farà la conoscenza della splendida insegnante Mercedes che tiene il corso incentrato sulle tecniche necessarie per riuscire a interagire al meglio all’interno di un pubblico abbastanza folto di persone. Lei non rimane insensibile alle avance del suo particolare studente anche perché la sua vita professionale e sentimentale può essere definita meno soddisfacente di quanto si pensa anche in ragione di un marito poco attento alle esigenze è molto concentrato nello sfruttare lo stipendio che lei porta a casa. Insomma tra i due nascerà una bellissima ed affascinante storia d’amore che li travolgerà completamente.

