Lana Del Rey accusata di evocare demoni ai concerti/ Lei replica: “Conosco la Bibbia a memoria”

Lana Del Rey, celebre cantante pop americana, è recentemente stata accusata dall’influencer Traci Coston su TikTok di stregoneria. In un video d’accusa diventato immediatamente virale, infatti, sostiene che la cantante pratichi un qualche tipo di magia oscura per evocare, durante i concerti, dei demoni il cui scopo sarebbe quello di soggiogare i fan illudendoli di divertirsi ed apprezzare la musica per prendere, ovviamente, possesso della loro anima. Un’accusa sicuramente particolare, per la quale non è tardata ad arrivare la risposta della stessa Lana Del Rey che nei commenti del video su TikTok sostiene di conoscere “meglio di te” tutti i versetti della Bibbia.

Patty Pravo: "Ho provato tutte le droghe"/ "Sono finita anche in carcere, un'esperienza deliziosa"

Lana Del Rey accusata di stregoneria: “Evoca demoni ai concerti”

Insomma, secondo l’influencer TikTok Lana Del Rey sarebbe una sorta di strega nera. “Ha ammesso di praticare la stregoneria”, racconta Traci Coston, invitando colei che non le credono a “guardare cosa accade in uno dei suoi concerti”. In uno spezzone ripreso da diverse angolazioni del concerto incriminato si vedono i fan della cantante nelle prime file venire, improvvisamente, spinti verso sinistra. L’influencer sottolinea che “queste cose sono reali” e prevedendo possibili spiegazioni sostiene anche che “non è un mosh pit”.

Tupac Shakur: arrestato il gangster Duane 'Keffe D' Davis/ A 27 anni dall'omicidio si chiude il caso?

“Qualsiasi stregoneria faccia per rendere la sua musica più invitante“, spiega ancora l’influencer accusando Lana Del Rey, “questi demoni che invoca vengono invitati nella folla e dentro di te quando ci sei in mezzo per prendere possesso di voi. Questi demoni possono distruggere la vostra vita“. Sostiene, poi, di essere al corrente di queste cose perché “le persone vengono da me per liberarsi di questo tipo di presenze. C’è una ragione per la quale la Bibbia ci dice di stare lontani dalle cose di questo tipo e dalla stregoneria. Dio vi ama e cerca di proteggervi. Vi prego, date la vostra vita a Gesù, lui può rendervi liberi e proteggervi. Lui vi ama e smettetela di andare in certi luoghi”. Lana Del Rey, messa probabilmente al corrente del video dalla viralità raggiunta, ha commentato sottolineando che “conosco la Bibbia versetto per versetto meglio di te“, accusando l’influencer di essere una “stro*za” e di “emanare un’energia da super gremlin, ma non in senso positivo”.

LEGGI ANCHE:

Arisa: "Sono lusingata dalle avances di Rocco Siffredi"/ "Girare un porno con lui? Non lo farei mai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA