Lana Del Rey: minacce di morte contro di lei/ Arrestato un uomo: “Era consapevole di causare danni…”

Minacce di morte per Lana Del Rey

Dietro il successo e la popolarità si nasconde sempre un lato oscuro come quello del fanatismo di alcuni ammiratori che, in alcuni casi, può dare vita anche a gesti pericolosi per i personaggi famosi. Ne sa qualcosa Lana Del Rey che, lo scorso 29 giugno, ha presentato una denuncia nei confronti di un uomo che le avrebbe rivolto diverse minacce di morte. Dopo la denuncia, sono partite le indagini da parte delle forze dell’ordine che hanno arrestato un uomo alla vigilia dell’esibizione della cantante statunitense al Festival d’Été de Quebec dell’8 luglio scorso.

A riportare la notizia è il sito Noovo Info secondo cui l’uomo «ha consapevolmente minacciato di causare la morte o danni fisici a Lana Del Rey a Quebec City e altrove in Canada tra il 1 gennaio 2022 e il 6 luglio 2023».

Lana Del Rey: la paura vissuta nel 2016

Non è la prima volta che Lana Del Rey si ritrova ad affrontare situazione del genere. Nel 2016, la cantante visse un altro incubo a causa di un uomo che riuscì a penetrare all’interno della sua abitazione. L’uomo, poi, fu arrestato e condannato a tre anni di prigione. Anche altri due fan, poi, hanno ricevuto un ordine restrittivo per aver minacciato l’artista e un altro uomo, sorpreso armato nei pressi della zona in cui doveva esibirsi, è finito in carcere.

Sono tanti gli episodi spiacevoli che ha dovuto affrontare la Del Rey nel corso degli anni come riporta il Corriere della Sera. Tuttavia, nonostante tutto, l’artista non ha mai rinunciato al suo rapporto con i fan con cui continua ad avere un legame speciale.

