Lana Del Rey sta male: annullato il tour/ “Odio deludervi, devo rimettermi in salute”

Lana Del Rey sta male e annulla il tour europeo. La cantante ha problemi alla voce a causa di una patologia che l’ha resa completamente afona. L’artista 34enne è stata così costretta ad annullare parte del tour europeo per potersi curare. Secondo alcune indiscrezioni, la cantante ne avrà per quattro settimane. La brutta notizia per i fans della cantante americana è arrivata alla vigilia del primo concerto europeo che la cantante avrebbe dovuto tenere a Parigi. Lana Del Rey, poi, si sarebbe dovuta esibire anche Amsterdam, Londra, Manchester, Glasgow, Solihull, Berlino e Colonia. Tutti concerti che sono stati annullati e, per il momento, non si sa se la cantante, reduce da un trionfale tour americano, riuscirà a recuperarli nei prossimi mesi. “ Odio deludervi, ma devo rimettermi in salute” , ha annunciato la Del Rey ai fans.

LANA DEL REY ANNULLA IL TOUR EUROPEO PER PROBLEMI DI SALUTE: “HO PERSO COMPLETAMENTE LA VOCE”

Lana Del Rey, nell’annunciare la decisione di annullare parte del tour europeo per curarsi ed evitare di peggiorare il suo stato di salute, non ha nascosto l’amarezza per la delusione data ai fans. “ Sono dispiaciuta di deludervi tutti così all’ultimo momento – ha fatto sapere la cantautrice attraverso un comunicato ufficiale – ma questa malattia mi ha colta alla sprovvista e ho perso completamente la voce per poter cantare. Il dottore mi ha consigliato di stare ferma per quattro settimane al momento. Odio deludervi ma devo riprendermi “. Lana Del Rey ha vinto il NME Awards per il miglior album, ma non aveva partecipato alla cerimonia di premiazione ringraziando tutti con un videomessaggio. Un’assenza che aveva preoccupato i fans i quali, poche ore fa, hanno avuto la conferma dello stato di salute non ottimale della cantante.

CANCELLATION: It’s with regret that Lana Del Rey has been forced to cancel her upcoming EU/UK tour due to illness. Customers are advised to contact their original point of purchase for refund enquiries. More info: https://t.co/ud5v5rW7Z3 pic.twitter.com/qVkxK8lYn3 — The O2 (@TheO2) February 20, 2020





