Land of the Lost/ Video, su Italia 1 il film con Will Ferrell (oggi, 2 giugno 2019)

Land of the Lost sarà trasmesso da Italia 1 nel pomeriggio di domenica 2 giugno un film di genere avventura e fantasy, con qualche sfumatura di commedia alle ore 14.15. È tratto da un soggetto dei fratelli Sid e Marty Krofft, con la sceneggiatura di Chris Henchy e Dennis McNicholas. La produzione e la distribuzione sono state curate dalla Universal Pictures, con la regia affidata all’americano Brad Silberling. Quest’ultimo ha acquisito il tanto agognato successo nel 1995 con Casper, al quale hanno fatto seguito le pellicole La città degli angeli, Moonlight Mile – Voglia di ricominciare, Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi e 10 cose di noi. Il ruolo di protagonista principale è stato attribuito a Will Ferrell, diventato famoso grazie al Saturday Night Live e apprezzato nei lavori cinematografici Zoolander, Starsky & Hutch, Vita da strega, 2 single a nozze – Wedding Crashers e Candidato a sorpresa. Viene affiancato dalla collega britannica Anna Friel, vista nella soap opera Brookside e nei film Sogno di una notte di mezza estate, Timeline – Ai confini del tempo, Goal! e Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni. Il cast viene completato da Danny McBride, Jorma Taccone, Michael Papajohn, Matt Lauer e John Boylan.

Land of the Lost, la trama del film

Land of the Lost ha una trama che si basa sulle avventure del Dottor Marshall, uno scienziato non di alto livello. La sua vita cambia quando viene a sapere della presenza di un nuovo varco spazio-temporale, in grado di condurlo verso una dimensione alternativa. Viene inavvertitamente risucchiato in questa sorta di universo parallelo, nel quale non si verifica alcun genere di distinzione fra il passato, il presente e il futuro. Con lui vengono coinvolti anche i due figli, loro malgrado. Si ritrovano così in una terra ben differente rispetto a quella in cui vivono ogni giorno, in un’epoca temporale dal passato più che remoto. Il trio deve avere a che fare contro dinosauri e alieni di ogni genere. Persino le piante fanno paura non poco. In pratica, non è altro che il vero mondo senza alcuna traccia delle costruzioni provenienti dalla società occidentale. Tuttavia, il pericolo peggiore deriva dagli Sleestak, uomini delle caverne che fanno tremendamente paura a chiunque debba vedersela con loro. Al tempo stesso, vengono accompagnati dall’Australopiteco Chaka. Il dottore e i suoi figli devono fare di tutto per riuscire a salvarsi e tornare nel loro pianeta originario.

