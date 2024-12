Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 si sono esibiti con un valzer sulle note di “Certe notti” di Luciano Ligabue. Alberto Matano, detentore del tesoretto, non ha apprezzato particolarmente la prova di ballo: “la grande prerogativa è stata quella di portare qui dei racconti forti ed importanti oltre al suo immenso talento però devo confessare che per me stasera è la cosa che mi è piaciuta meno di tutte quelle che avete fatto”. Poi si passa al commento dei girati: il primo a pronunciarsi è stato Fabio Canino: “a me, invece, è piaciuta molto. Luca è riuscito a trovare l’equilibro tra la danza e la recitazione ed è venuto fuori questo che è molto bello e godibile ed anche interessante come novità”.

Luca Barbareschi/ Confessione choc: "Ringrazio mamma per l'abbandono, moglie di mio padre cercò di spararmi"

Poi è la volta della presidente di giuria Carolyn Smith: “hanno interpretato molto bene, anche se era molto chiuso ma credo che non era una storia da raccontare. Il discorso di questa rabbia e dispiacere che era tutto dentro, per me è andata molto bene”. Si prosegue con il commento di Selvaggia Lucarelli che domanda all’attore e conduttore: “mi ha molto colpito questo rapporto con il senzatetto nel quale tu vedi il Barbareschi che sarebbe potuto diventare. Cosa è che ti ha aiutato a non autoboicottarti in questo programma visto che lasci intendere che spesso sei il peggior nemico di te stesso?”.

Luca Barbareschi: “L’abbandono di mia mamma non è una maledizione”/ “Le ferite sono necessarie…”

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli puntano alla finale di Ballando con le Stelle 2024

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli dopo il valzer portato in scena a Ballando con le Stelle 2024 si confrontano con la giuria. Proprio Luca Barbareschi replica alla domanda di Selvaggia Lucarelli: “danzare è una cosa meravigliosa, è una droga sana. E’ una scommessa con me stesso, ho 68 anni e mi sono rotto di autosabotarmi, mi voglio molto bene e penso che questa sera è stata molto dura per me. Sono anni di umiliazione e cattiverie che vengono fatte contro di me”. La performance di ballo se da un lato ha convinto in parte la giuria non ha colpito il pubblico dei social che ha bocciato completamente la coppia.

Alessandra Tripoli, chi è: il ballo da bambina e la perdita della mamma/ "Un dolore soffocante"

In particolare il popolo del web non apprezza Luca Barbareschi stando ad alcuni commenti del tipo “che viscidume. Falso negli occhi, nel sorriso” e c’è chi pensa sia raccomandato “anche se non lo votiamo noi comunque lo salveranno”. Poi c’è chi senza girarci troppo intorno scrive “a casa, si recita a teatro, qui si deve ballare” e ancora “a casa hai rotto le pal*e!”. Il popolo dei social apprezza, invece, la ballerina Alessandra Tripoli: “lei è bravissima ma lui mi pare il gobbo di Notre Dame” e ancora “lei sempre magia .. lui non direi proprio” e infine “la Tripoli fantastica, Barbareschi inguardabile, fa due passi e guarda lei ballare. Però la giuria parziale l’ha portato in semifinale”. E voi da che parte state?