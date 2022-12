Massimiliano e Mario, chi sono figli Lando Buzzanca/ Il primo: “Sono arrivato tardi…”

Massimiliano e Mario Buzzanca chi sono: carriera e vita privata

Massimiliano e Mario Buzzanca sono i figli di Lando Buzzanca, nati dall’amore dell’attore con la moglie Luisa Peralta scomparsa nel 2010 a causa di una malattia. Il primogenito ha seguito le orme del padre dedicandosi al teatro e al cinema, nonostante il genitore desiderasse per lui un futuro diverso.

Massimiliano Buzzanca è, dunque, sbarcato su grande schermo e ha lavorato per diverse pellicole quali: The Second Coming, Da che parte è la notte, Nemici per la pelle, Regina dei fiori e tanti altri. Inoltre, ha recitato anche per la nota fiction Un posto al sole. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, il figlio d’arte mantiene il riserbo convivendo con la sua compagna Raffaella De Rosa. Mario, figlio minore del noto attore, vive a Roma e non fa parte del mondo dello spettacolo. Molto restio a rilasciare interviste, mantiene il riserbo sulla sua vita privata e professionale tenendosi lontano dai riflettori.

Massimiliano Buzzanca sulla morte del padre: “Sono arrivato tardi”

Lando Buzzanca è morto domenica, all’età di 87 anni, mentre era ricoverato da fine novembre al Policlinico Gemelli. L’attore era stato per molto tempo in una RSA, dopo essere caduto dalla carrozzella e aver riscontrato diversi problemi di salute. Massimiliano Buzzanca, ai microfoni di Adnkronos, ha parlato della scomparsa del padre: “Si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L’ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi“. E ancora: “Ancora non mi sembra vero. Ma dai messaggi che mi stanno arrivando sto capendo che non è più qui. Sì è addormentato. Dopo un quarto d’ora ha fatto gli ultimi due respiri e intorno alle due del pomeriggio se ne è andato“.

