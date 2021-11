Lando Buzzanca, Francesca Della Valle “Vuole sposarmi”/ Il figlio “Papà non sta bene”

Francesca Della Valle, fidanzata di Lando Buzzanca, prosegue nel botta e risposta con i figli dell’attore 85enne, che vogliono impedire il matrimonio tra il padre e la giornalista, considerando il genitore da tempo ricoverato in clinica incapace di intendere e di volere. Della Valle è stata protagonista di Pomeriggio 5 sottolineando come l’attore a suo avviso sia pienamente lucido, chiedendo in particolare al figlio di sbloccare l’iter per il matrimonio e soprattutto di poterlo visitare nella clinica in cui è ricoverato, anche se la famiglia rimprovera alla giornalista di aver fatto cadere il riserbo sul ricovero di Buzzanca.

Pochissimi punti d’incontro su una questione familiare spinosa che riguarda l’attore, popolarissimo negli anni Settanta, ma Francesca Della Valle ha voluto insistere sulla lucidità di Buzzanca, asserendo di avere anche un video che mostra l’attore dialogare chiaramente con lei, in piena lucidità. Questo negherebbe qualsiasi impedimento per il matrimonio, a detta della giornalista.

IL GIALLO DEI DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO

Barbara D’Urso ha incalzato Francesca Della Valle: “La famiglia e in particolare il figlio Massimiliano sostengono che la firma che hai portato sui documenti per avviare le pratiche del matrimonio è falsa.” E lo stesso Massimiliano ha rilasciato un’intervista per sottolineare come Della Valle abbia tentato con inganni e raggiri di sottrarre alle cure della famiglia Lando. “Mio padre ha anche una mano che trema, in questo momento non ha le capacità anche solo per firmare fisicamente un documento, figuriamoci per comprenderlo.”

Candida Morvillo del Corriere della Sera ricorda come Lando Buzzanca non avesse mai voluto sostituire la moglie che era mancata e ricominciare una vita con un’altra donna, ma Francesca Della Valle ha risposto sottolineando come, non potendo vedere l’attore, sia preoccupata delle sue condizioni in clinica senza un’assistenza costante da parte di una persona cara. E la polemica sembra destinata a durare ancora a lungo.



