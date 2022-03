Lando Buzzanca, Lavacca “aggredita e perseguitata da certa tv”/ D’Urso “mia inviata…”

Nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha annunciato un ampio comparto dedicato al “caso” Lando Buzzanca. A detta della conduttrice, la trasmissione sarebbe riuscita a trovare Francesca Lavacca, la donna che non ha alcuna intenzione di arrendersi e che si dice innamorata del grande attore che continua a definire il suo futuro marito. Un matrimonio che tuttavia, sempre a suo dire, sarebbe stato impedito prima da un incidente domestico e successivamente dai figli di Buzzanca. Attraverso i social, Francesca avrebbe attaccato senza molti giri di parole la famiglia dell’uomo che dice di amare. Lei continua a dire di essere stata vittima di un complotto e Lando, sostiene ancora, sarebbe stato portato via per ostacolare il loro grande amore. Ma quali sono le novità sul caso? La d’Urso ha rammentato al figlio di Lando, Massimiliano, il servizio realizzato ieri da Le Iene, le quali hanno cercato di parlare (senza molto successo) con Francesca Lavacca. “Poi l’abbiamo incontrata anche noi”, ha svelato la conduttrice.

In merito ai presunti sentimenti che Francesca Lavacca nutrirebbe nei confronti di Lando Buzzanca, il figlio di quest’ultimo, Massimiliano, a Pomeriggio 5 ha commentato: “Nessuno ha mai detto che la signora non ami a suo modo papà. Il problema è un altro: ma papà, che ne pensa? Perchè è uscito fuori il contrario, cioè che papà non ha mai considerato la signora Lavacca come la sua fidanzata”.

Lando Buzzanca, Francesca Lavacca: incontro con Pomeriggio 5

Il figlio di Lando Buzzanca ha svelato ulteriori dettagli rispetto a Francesca Lavacca: “Aveva un conto in cui aveva la firma, o comunque dei movimenti via internet e poi aveva una società, anzi credo che l’abbia ancora ma non è mai stata registrata legalmente”. Prima di mostrare l’incontro con Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha mostrato quello che Francesca avrebbe scritto sui social dopo aver parlato con i giornalisti: “[…] pochi giorni fa una certa tv mi ha aggredita e perseguitata mentre uscivo dalla Rsa dopo 51 giorni che non mi permettevano di vedere Lando. Vogliono spaventarmi per farmi demordere. Mettetevi l’anima in pace, non accadrà mai”.

“Adesso vi facciamo vedere come la nostra Giorgia Scaccia ha aggredito e perseguitato Francesca Lavacca”, ha commentato la d’Urso lanciando il servizio. La giornalista, molto gentilmente, dopo aver salutato Lavacca ha esordito: “Finalmente puoi rivedere Lando”. “Non rispondo, salve”, la sua replica stizzita, “venga dentro, venga dentro. Buonasera!”. Ed all’uscita, alla domanda dell’inviata sulle condizioni di Lando, sarebbe rimasta in silenzio andando via. Infine, una testimonianza “shock”, quella della ‘tata’ di Lando: “è stata l’ultima persona scelta da mamma per poter organizzare casa, dato che mamma sapeva che sa lì a poco sarebbe andata via”, ha spiegato Massimiliano. “No, non era fidanzata, veniva qualche volta in visita ma non erano fidanzati, tutto qua”, ha spiegato la donna a Le Iene.



