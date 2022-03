Lando Buzzanca, nozze con Francesca?/ Le Iene: “Quella firma sulle pubblicazioni…”

Si infittisce sempre più il mistero sulle presunte nozze di Lando Buzzanca e la “compagna”, Francesca Della Valle, che secondo i figli e non soltanto, non è in realtà la vera fidanzata. Dopo il malore dell’attore e il ricovero in una Rsa, la donna insiste sul fatto che lui la voglia sposare: “Lando ogni giorno mi dice: ‘Perché non ci sposiamo perché non ci sposiamo?'”. Qualche tempo fa, però, Lando Buzzanca da Caterina Balivo raccontava: “Noi non stiamo insieme davvero, siamo finti. La proposta era cinematografica”.

Francesca non ne vuole sapere e insiste: “Lando sta benissimo, mi dice ‘Ora basta, dobbiamo sposarci'”. E con lui gira anche un video all’interno della Rsa nel quale chiede: “Vuoi sposare la qui presente Francesca Della Valle?” e lui, in evidente stato confusionale, risponde un convinto: “Sì”. Il figlio non ha dubbi e agli inviati de Le Iene dice: “Tu pensi che lui capisca quello che sta succedendo intorno?”. Intanto, sono spuntate le pubblicazioni del matrimonio, sottoposte a perizia grafologica proprio da Le Iene. Confrontando la presunta firma di Lando con altre sue, la grafologa dice che potrebbe essere stata falsificata.

Lando Buzzanca e Francesca Della Valle: le accuse ai figli

Secondo Francesca Della Valle, i figli di Lando lo avrebbero derubato, e a dirglielo sarebbe stato proprio lui. Eppure proprio i figli hanno già ottenuto un amministratore di sostegno che potessero gestire il patrimonio di Lando. “Se avessi rubato i soldi a papà, chiamerei qualcuno dicendo che ho rubato?”, dice il figlio, che poi continua: “Se io pensassi a male, direi che Francesca si sta preparando alla vedovanza”.

Francesca, intanto, è accusata di falso in atto pubblico e non soltanto. Insieme e altre tre persone, al fine di procurarsi un vantaggio, sarebbe andata da un notaio con tre persone per dei movimenti di quote. Uno dei tre si sarebbe presentato con un’identità falsa e avrebbe falsificato la firma del vero socio, che in realtà era a casa. Il notaio ne è certo: carta di identità e tessera sanitaria completamente falsi. “Non si è arrivati al processo solo perché è arrivata la prescrizione”, che non vuol dire assoluzione. Il pensiero, dunque, corre subito alla firma sugli atti del matrimonio. “Si parla di falso in atto pubblico, una firma falsa. Mi torna subito alla mente un altro documento pubblico, le pubblicazioni del matrimonio” interviene l’inviata de Le Iene. Francesca, raggiunta dalle telecamere, non vuole parlare. Il figlio Massimiliano, intanto, è tornato nella casa del divo del cinema: “Io vengo qui perché altrimenti papà sarebbe solo e non è possibile”. Infatti l’attore dovrebbe tornare a casa al più presto e i figli non vogliono rischiare che con lui ci sia la Della Valle. Le Iene intercettano poi anche la domestica di Lando, che conferma: “Lando non era fidanzato con questa signora. Veniva in visita, ma non era la fidanzata”.

