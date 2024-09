Lando Fiorini è conosciuto per essere un cantante romano molto famoso negli anni ’60. È stato, però, anche un attore e un cabarettista, e si imposto come un vero e proprio divo nell’Italia del boom economico. Lando Fiorini è solo un nome d’arte, ma all’anagrafe è Leopoldo Fiorini. Nasce nella capitale nel 1938 e muore in quella città che ha tanto amato nel dicembre del 2017. Aveva 79 anni quando è venuto a mancare ma da anni non compariva più in tv. Nonostante questo, Lando Fiorini era per tutti, anche e soprattutto per i più giovani, un simbolo della romanità più bella.

Celine Dion e la malattia: come sta oggi? / "La vita non ti dà risposte devi imparare a viverla"

Ultima grande voce di un’epoca che – oramai – non esiste più, Lando Fiorini era malato da tempo. Anche se sulle sue condizioni di salute si sapeva troppo poco (una volta che il cantante si è ritirato dalle scene ha preferito vivere lontano dai gossip e dalla stampa), è stato il figlio a rivelare le cause della morte confermando che era malato già nel 2003. Si sospetta che sia morto a causa di un tumore e che Lando Fiorini abbia smesso di lottare.

Shirley Bassey, la vita privata della cantante/ Le sue origini gallesi

Lando Fiorini, chi era il cantante che amava la città di Roma

Ultimo di otto figli, Lando Fiorini da bambino viene affidato a una famiglia di Modena. Nasce in un periodo molto complesso per la storia comune del nostro Paese. È membro di una famiglia povera che si trova a vivere la difficile situazione economica dell’Italia post-guerra. I genitori pensano così di affidare il loro figlio alla famiglia Montanari. La sua madre naturale scompare a 14 anni. Torna a Roma solo a inizio degli anni ’50. Prima lavora come barbiere poi riparatore di biciclette. Infine, nel 1958, inizia a lavorare come facchino ai Mercati Generali di via Ostiense. E’ qui viene notato da Amedeo Silvestri che lo spinge a studiare canto.

Sylvie Vartan, come sta oggi/ Chi è la celebre cantante degli anni ’60

Dopo aver partecipato con successo a un concorso per voci nuove a Jesi, partecipa al Cantagiro e viene poi notato da Garinei & Giovannini che gli affidano il ruolo del cantastorie nella commedia musicale “Rugantino”. Ed è negli anni ’60 che incide i suoi dischi e comincia ad apparire anche in tv dove trova il plauso da parte del pubblico. Nella sua Roma apre il “PUFF”, uno dei primi locali di cabaret dove si esibisce e permette ad altri aspiranti attori di calcare le scene.

Lando Fiorini e la mattia vissuta lontano dalle scene

Alla sua morte, Lando Fiorini lascia due figli, di nome Francesco e Carola, e la moglie Anna Ghezzi con cui era sposato dal 30 agosto 1964. Definito da tutti come il “cantattore” romano, è stato un artista completo che si è tenuto lontano da gossip e indiscrezioni. Sulla sua morte si conosce poco. La notizia è stata diffusa nel 2017 dal figlio Francesco, gettando nello sconforto i fan e tutta la città di Roma. Si dice che fosse malato da tempo, già dal 2003. Forse un tumore? Non è dato saperlo. Lando Fiorini muore poco prima di aver compiuto 80 anni.