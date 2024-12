Lang Lang è tra gli ospiti del concerto evento “Andrea Bocelli 30 – The Celebration” per celebrare i 30 anni di carriera del tenore italiano conosciuto ed amato in tutto il mondo. Nella splendida cornice del suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico, un anfiteatro naturale situato nella città natale di Bocelli, il tenore ha duettato con grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Tra questi c’è anche il pianista cinese che si è fatto conoscere ed apprezzare in tutto il mondo conquistando critica e pubblico. Il giovane pianista a soli 43 anni si è esibito con importanti orchestre in tutto il mondo ed è apparso in molte delle principali sale da concerto. Non solo, Lang Lang si è esibito anche in location pazzesche come Central Park New York, Hollywood Bowl Los Angeles, il Ravinia Festival Chicago, Theaterplatz a Dresda e Derby Park Hamburg.

Virginia, chi è la figlia Andrea Bocelli/ "Lei è la nostra principessa, è il sole della famiglia"

E ancora: nel 2007 ha suonato in un concerto dal Teatro del Silenzio, Lajatico, Italia, ospitato da Andrea Bocelli. Ha eseguito “Io ci sarò” con Bocelli e “Hungarian Rhapsody” di Liszt.

Lang Lang, chi è il pianista cinese che ha conquistato il mondo

La fama di Lang Lang è oramai internazionale, visto che il pianista cinese dai primi anni ’90 ha iniziato la sua carriera debuttando alla Filarmonica di Berlino e alla Filarmonica di Vienna per poi approdare anche oltreoceano in America. Nel 2000, un critico musicale del Chicago Tribune lo ha definito “il più grande e più emozionante giovane talento della tastiera che abbia mai incontrato in molti anni di partecipazione a recital di pianoforte”. Nato a stretto contatto con la musica, sia la madre che il padre sono musicisti, Lang si appassiona al mondo della musica classica dopo aver visto l’episodio di Tom e Jerry The Cat Concerto che presenta la Rapsodia ungherese n. 2 di Franz Liszt.

Franco Vassallo, chi è il baritono/ Da Milano fino a New York: una carriera straordinaria

A soli 2 anni inizia a suonare il pianoforte e prende lezioni con il maestro Zhu Yafen e all’età di 3 anni viene premiato con il Shenyang Piano Competition. La maestria di Lang è stata notata da tutto il mondo e in tanti hanno sottolineato il suo immenso talento. A cominciare dal direttore d’orchestra Jahja Ling che ha osservato: “Lang Lang è speciale per la sua totale padronanza del pianoforte… Ha talento e grande potere comunicativo”.