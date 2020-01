L’Angelo chi è?/ Gli indizi, prende quota l’ipotesi Scanu (Il Cantante Mascherato)

Ci avviamo verso una nuova puntata de Il Cantante Mascherato e il mistero sulle identità nascoste dietro le bellissime maschere scelte dai concorrenti s’infittisce. Ma andiamo per gradi e analizziamo gli indizi accuratamente: chi è l’Angelo? Lui è tra i personaggi che più incuriosicono il pubblico, una voce soave ma potente, a tratti femminile ma di colpo può essere profonda come quelle maschili. Insomma, è un vero e proprio enigma. La giuria è sempre più confusa ma i sospetti su Valerio Scanu sono sempre più alti, anche se ci sono altri nomi che possiamo affiancare al personaggio dell’Angelo: spuntano Francesco Renga e Damiano dei Maneskin. Gli indizi sono, insieme alla voce, un riferimento importantissimo da tenere in considerazione per capire di chi si tratta.

Chi è l’Angelo de Il Cantante Mascherato? Gli indizi forniti dal personaggio

Per capire chi è l’Angelo, dobbiamo ripercorrere brevemente tutti gli indizi forniti tra la prima e la seconda puntata del programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Ecco ciò che ha detto: “Pochi mi conoscono veramente per quello che sono, ma non gli ho mai dato grande importanza, sono così e se non rientra nei vostri canoni, come dire, problemi vostri. Indossare questa maschera è un po’ strano, perché non so se sono veramente un angelo, ma le persone hanno sempre pensato a me come un piccolo demonio, ma credo che anche quella sia una maschera, che indosso spesso per non farmi ferire. Comunque sono meno demonio di quanto pensiate. Tendo a non nascondere nulla, ciò che penso mi si legge in faccia, nel tempo ho imparato a smussare gli angoli per non avere problemi, oggi conto fino a 100 ma te lo dico uguale quello che penso. Non posso fare a meno di sentirmi al centro dell’attenzione. Un applauso scalda il cuore specialmente per chi, come me, cerca la perfezione per regalare un’emozione. Ho scelto questa maschera perché spero mi aiuterà a scavare dentro la mia anima, qui le ali le ho e nella vita mi piacerebbero”.

