Il pubblico del web sa essere molto severo, tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo non sfuggono all’occhio clinico e cinico della rete soprattutto nella serata che porta alla chiusura dell’anno in corso e al benvenuto del tanto atteso 2025. Terreno fertile per il giudizio digitale è la diretta de L’anno che verrà, Capodanno 2025. Nel ‘mirino’ dei social non poteva che finire Marco Liorni che quest’anno ha avuto l’arduo compito di ricevere il testimone da Amadeus che per 9 anni è stato il padrone di casa dell’ultima serata dell’anno.

Dai social arriva forse una lieve stroncatura per Marco Liorni come conduttore de L’anno che verrà, Capodanno 2025: non tanto per suoi demeriti ma per una ‘nostalgia canaglia’ che fin dai primi minuti del concerto è iniziata a divampare sul web e dedicata ad Amadeus. Molti commenti ironici, alcuni irriverenti e sicuramente troppo severi, altri che semplicemente sottolineano la nostalgia per colui che dal 2015 al 2023 ha accompagnato gli italiani verso l’anno nuovo.

Social ‘orfani’ di Amadeus a L’anno che verrà, Capodanno 2025: “Amadè, ci manchi!”

“Marco Liorni è uno showman tanto quanto Paola & Chiara sono intonate”, questo uno dei commenti apparsi in questi minuti X con riferimento a L’anno che verrà, Capodanno 2025. E ancora: “Sono passati cinque minuti e… Amadè, ci manchi!”. Insomma, tanta nostalgia per la ‘reggenza’ di Amadeus alla conduzione del programma che chiude l’anno e accoglie il nuovo come testimoniato dalla sfilza di commenti a lui dedicati. “Questo capodanno non sta ‘capodannando’ come dovrebbe… Devo ammettere che manca lui”, e sempre su X: “Era su un altro livello”. Sicuramente Amadeus sarà contento nel riscontrare questo grande affetto da parte del pubblico in vista della sua assenza sul palco de L’anno che verrà, Capodanno 2025 dopo 9 anni.

