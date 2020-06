Lara Zorzetto/ “Con Mattia relazione pulita, figlio cercato? Lo teniamo per noi…”

Lara Zorzetto l’abbiamo conosciuta nella quinta edizione di Temptation Island quando partecipò insieme al suo ex compagno Michael De Giorgio con il quale uscirono però separati. La sua vita da allora è radicalmente cambiata: Lara a breve diventerà mamma del piccolo Leonardo, il figlio che aspetta dall’attuale compagno Mattia Monaci. Di recente è stata la protagonista di una interessante intervista per Non succederà più la trasmissione condotta su Radio Radio da Giada Di Miceli ed alla quale ha spiegato come ha conosciuto l’attuale compagno: “E’ accaduto durante un trasloco. Ho chiesto ad una mia amica se conosceva qualcuno che potesse aiutarmi”. I due hanno quindi iniziato a sentirsi e a vedersi fino ad innamorarsi “perdutamente”. Con lui, ha ammesso la Zorzetto, non si è mai posta la domanda se fosse realmente ‘quello giusto’. Il bambino che aspettano è stato programmato o è arrivato? In merito Lara ha replicato: “No, devo essere onesta, questo lo teniamo per noi perchè è una cosa un po’ personale”. E non ha nascosto di aver desiderato una femminuccia.

LARA ZORZETTO, IL NUOVO COMPAGNO E LA GRAVIDANZA

Quella tra Lara Zorzetto e Mattia Monaci è una relazione nata da un colpo di fulmine, come ha rivelato l’ex protagonista di Temptation Island nell’ultima intervista radiofonica. “E’ stata una cosa estremamente naturale. E’ una relazione pulita e tranquilla. A lui non interessa apparire, a malapena aveva Instagram”, ha spiegato. La Zorzetto ha poi motivato anche la scelta del nome del bambino che dovrebbe venire al mondo a fine agosto: “Eravamo anche indecisi col nome Edoardo che ci piace molto. Alla fine abbiamo optato per Leonardo anche chiedendo un po’ in famiglia”. Entrambi molto gelosi, Lara è convinta che il suo compagno sarà “un padre veramente eccezionale” per tutte le attenzioni che le ha finora dimostrato. In accordo con la conduttrice Giada Di Miceli, infine, Lara ha deciso di non tornare su vecchi discorsi appartenenti ormai al suo passato ma ripensando a Temptation Island ha asserito di non essersi mai pentita di nulla: “Io rifarei tutto quello che ho fatto da quando sono nata. Ora sono appagata, amo la semplicità”, ha chiosato.



