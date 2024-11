Larimar, 15enne morta a Piazza Armerina. La mamma: “Mia figlia aveva tantissimi progetti”

La famiglia della 15enne morta a Piazza Armerina, Larimar, non si è suicidata e la famiglia ne è sicura. La mamma della ragazza, a Mattino 4, spiega: “Mia figlia era una ragazza molto solare, aveva tantissimi progetti”. Anche secondo la sorella, Lari “aveva tantissimi amici, era la ragazza più popolare di Piazza Armerina”. La Procura per i minorenni indaga contro ignoti e le indagini proseguono: la ragazzina era stata trovata impiccata a un albero nel giardino di casa, in provincia di Enna. L’autopsia è stata conclusa ma non ha dato risposte decisive: tutte le ipotesi sono ancora aperte.

Intanto, come spiega Il Gazzettino, ci sono altri fatti che stanno facendo discutere. Un ragazzo, che avrebbe girato immagini intime dell’adolescente e le avrebbe diffuse sui vari gruppi con gli amici, è stato aggredito sabato scorso. Il giovane è infatti ritenuto responsabile, dai conoscenti e dagli amici di aver diffuso tali foto che sarebbero state alla base della decisione di Larimar di togliersi la vita.

Larimar, 15enne morta a Piazza Armerina: parla il medico legale

Il medico legale nominato dalla famiglia, Giuseppe Bulla, al termine dell’autopsia svolta sul corpo di Larimar, la 15enne morta a Piazza Armerina, ha spiegato che al momento ogni ipotesi resta aperta. “L’esame è stato molto lungo perchè gli approfondimenti da fare sono delicati e ci serve acquisire altri dati. Quindi non possiamo trarre alcuna conclusione” ha sottolineato. Dunque, non è chiaro se quello di Larimar sia stato un suicidio o un omicidio: la famiglia è certa che la ragazza non si sia tolta la vita ma solamente ulteriori esami potranno chiarire l’accaduto e fare giustizia sul caso della giovane morta. Secondo la sorella, più grande di lei, non si sarebbe mai tolta la vita: era una ragazza solare, con un gran futuro davanti.