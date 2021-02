Larissa Iapichino record del Mondo U20 indoor/ Salto in lungo: 6,91, come mamma May

Larissa Iapichino ha stabilito in 6,91 metri il record del Mondo Under 20 indoor di salto in lungo femminile: una notizia straordinaria arriva da Ancona, dove sono in corso i Campionati Italiani assoluti indoor di atletica leggera di cui senza dubbio la figlia di Fiona May era una delle protagoniste più attese. Detto, fatto: Larissa Iapichino si è presa la scena con questa meravigliosa misura di 6,91, con la quale si è presa in un colpo solo il record italiano assoluto indoor anche se a pari merito proprio con mamma Fiona May, e il record del Mondo Under 20 sempre limitatamente all’indoor, battendo un record che durava addirittura dal 1983 e che era detenuto da una leggenda del salto in lungo femminile, la tedesca Heike Drechsler – anzi, la tedesca occidentale Drechsler, perché alla riunificazione della Germania mancavano ancora diversi anni. Questo dettaglio serve a capire quanto tempo sia passato: l’impresa di Larissa Iapichino dunque è davvero storica e naturalmente le vale anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, slittate dal 2020 al 2021.

LARISSA IAPICHINO, RECORD DEL MONDO UNDER 20 INDOOR NEL SALTO IN LUNGO

A proposito di Olimpiadi, bisogna dire che per Larissa Iapichino il rinvio di un anno potrebbe essere davvero un colpaccio. L’anno scorso forse non ci sarebbe nemmeno andata, o al massimo lo avrebbe fatto come ragazza di belle speranze che deve cominciare a fare esperienza con i grandi eventi; adesso le prospettive cambiano, perché Larissa Iapichino cresce in maniera esponenziale ad ogni singola gara alla quale partecipa. Naturalmente bisogna ricordare che i vertici assoluti sono ancora lontani, ma non più così tanto, e comunque un record del Mondo è sempre un record del Mondo, anche se Under 20 ed indoor. Intanto c’è una grande soddisfazione familiare, perché Larissa Iapichino eguaglia mamma Fiona May al chiuso, dal momento che la migliore misura indoor in carriera della due volte campionessa del Mondo (all’aperto) è proprio di 6,91 metri. Tra i tanti record che si è presa oggi, ce n’è uno meno altisonante ma molto importante per l’attualità: quello di Larissa Iapichino è il migliore salto al mondo nel 2021 in assoluto. Certo, siamo solo al 20 febbraio e l’attività all’aperto nemmeno è cominciata, ma intanto da Ancona è partito un messaggio molto forte…



