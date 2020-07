L’arma della gloria/ Su Rete 4 il film con Stewart Granger e Rhonda Fleming

L’arma della gloria va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, alle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1957 dalla casa cinematografica Metro-Goldwyn-Mayer con la regia di Roy Rowland, il soggetto scritto da Philip Yordan e la sceneggiatura firmata da William Ludwig. Il montaggio è stato realizzato da Frank Santillo con le musiche della colonna sonora di Jeff Alexander mentre nel cast sono presenti Stewart Granger, Rhonda Fleming, Chill Wills, Steve Rowland, James Gregory e Jacques Aubuchon.

L’arma della gloria, la trama del film

Ecco la trama de L’arma della gloria. Nel vecchio e selvaggio West un pistolero conosciuto per la sua straordinaria capacità di sparare, ha deciso dopo tanti anni di far ritorno nella sua città natale. Un ritorno dovuto anche all’esigenza di avere una famiglia e soprattutto un posto fisso dove poter vivere serenamente. In ragione dei suoi trascorsi e soprattutto per un carattere non proprio malleabile, il suo ritorno nella cittadina non viene venduto favorevolmente dalla gran parte dei suoi compaesani i quali credono che questo possa comportare problematiche di vario genere. Gli unici ad accoglierlo con un certo calore sono il pastore locale che è felice di rivederlo dopo tanti anni di lontananza e soprattutto la bella Jenny ossia la commessa della drogheria locale.

Tra di loro nasce subito un certo feeling che potrebbe avere risvolti positivi nella vita di entrambi gettando così le basi per una lunga e serena convivenza. Purtroppo la tranquillità della cittadina non verrà messa a rischio dal ritorno del famoso pistolero, ma soprattutto da un potente allevatore che ha dichiarato la volontà di voler transitare nelle terre dei vari cittadini con le proprie mandrie. Una situazione molto pericolosa per il futuro della cittadina e soprattutto del raccolto che potrebbe essere completamente distrutto dalle varie mandrie. Nonostante non sia stato accolto nel migliore dei modi, il pistolero decide di occuparsi in prima persona della situazione ed in particolar modo sarà lui con l’abilità delle pistole a scacciare con estrema risolutezza e forza il potente proprietario di mandrie e dei suoi scagnozzi. Grazie a questo prezioso contributo che lui riesca a dare a tutta la cittadina, sarà finalmente accolto come merita ottenendo grande rispetto da tutti e soprattutto la possibilità di potersi occupare di una vita più felice e serena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA