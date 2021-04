Lasagna gate a L’Isola dei Famosi/ Angela Melillo punita: “no riso per una settimana”

A L’Isola dei Famosi 2021 si parla del lasagna gate che ha coinvolto Angela Melillo e Elisa Isoardi. Cosa è successo? Durante l’ultima puntata nel momento della prova ricompensa, la Melillo ha passato un pezzo di lasagna di nascosto all’amica Elisa Isoardi. La naufraga, appartenente alla squadra vincitrice della prova ricompensa, non poteva assolutamente condividere il cibo vinto con gli altri naufraghi, ma nonostante ciò la ballerina e showgirl ha voluto raggirare il regolamento. La Melillo, infatti, ha condiviso di nascosto un pezzo di lasagna con Elisa Isoardi, ma la telecamere hanno ripreso tutto. La prova video è inconfutabile e per questo motivo la grande macchina dell’Isola ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti della ballerina e showgirl. Ilary Blasi dallo studio comunica un provvedimento importante che riguarda proprio la Melillo.

Angela Melillo esclusa dalla prova leader per il lasagna gate

Brutte notizie per Angela Melillo a L’Isola dei Famosi 2021. La ballerina e showgirl è stata punita dalla produzione del programma per non aver rispettato il regolamento durante l’ultima prova ricompensa. La Melillo, infatti, ha passato del cibo di nascosto a Elisa Isoardi, per la precisone della lasagna, e questo suo comportamento non è piaciuto. Per questo motivo Ilary Blasi ha comunicato alla naufraga un provvedimento disciplinare: “da questa sera e per tutta la settimana settimana non avrai diritto alla tua porzione di riso, non potrai partecipare alla prova leader, quindi dovrai darti da fare o chiedere ai naufraghi di cedere la sua porzione”. La Melillo ha cercato di giustificarsi dicendo: “mi sono lasciata trasportare dagli occhi di Elisa Isoardi che mi chiedevano un pezzetto di lasagna e l’ho fatto”. Nonostante le scuse della Melillo, la Blasi non demorde e comunica la decisione della macchina dell’isola dei famosi. Nessuna prova leader e niente riso per la ballerina che questa settimana vivrà davvero momenti di grande difficoltà.

