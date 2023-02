Testo “Lasciami”, canzone dei Modà/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“LASCIAMI”, TESTO CANZONE MODÀ A SANREMO 2023

A vent’anni dalla loro formazione e a dieci dall’ultima partecipazione, i Modà tornano al Festival di Sanremo 2023 (nonostante il loro leader Kekko Silvestre abbia partecipato ripetutamente negli come autore di testi altrui o nei duetti, per esempio dando uno sprint alla vittoria di Emma Marrone nel 2012). La band dei Modà torna a Sanremo 2023 con il testo della canzone Lasciami, un tipico brano romantico del gruppo, ma che stando alle parole di Silvestre non parla d’amore, ma di depressione: “All’inizio me ne vergognavo, ma poi ho capito che tante persone ne soffrono come me, e questa canzone può essere un’ancora di salvezza”.

Non è facile comprenderlo dal testo di Lasciami, perfettamente sovrapponibile alle ballate del gruppo, fin dall’inizio e dal titolo stesso, l’idea che ci si riferisca a una persona amata è lampante: “Lasciami… ma regalami un giorno / Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto / Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio”, quest’ultima immagine del bacio al veleno poi sembra tipica del romanticismo sfacciato della band.

“LASCIAMI”, ANALISI TESTO CANZONE MODÀ A SANREMO 2023

Andiamo dentro la nostra analisi del testo della canzone Lasciami. Qualcosa comincia a svelarsi nel tocco un po’ più intimista e crepuscolare (“Ma che giorno è? / È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me / Ma che giorno è? / È il primo giorno senza te…ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te / Quella che mi mancherà… quella che non scorderò”), così come il brano dei Modà attende solo il finale per mostrare i muscoli della musica e della voce di Kekko Silvestre, sembra quasi un compresso, come le parole e i pensieri di chi affronta un momento difficile e non sa riprendersi.

ANALISI TESTO CANZONE “LASCIAMI” DEI MODÀ A SANREMO 2023:

Il testo della canzone Lasciami dei Modà sembra parlare della depressione non come conseguenza di una rottura, ma più giustamente come la causa, raccontando quindi la difficoltà tanto a essere sé stessi quanto a stare con gli altri: “Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore” (ci si perdoni l’abuso di puntini di sospensione, ma è così che il testo è scritto e stampato).

Un testo semplice nella struttura quello di Lasciami, pensato per una forma canzone classica, in cui il ritornello e le melodie contano più dei muri di testo o del flow delle rime, in cui le parole devono permettere di esprimere la voce oltre ai pensieri: anche in questo si nota lo spirito retró del gruppo, confermato ancora una volta in questo Festival di Sanremo 2023.

