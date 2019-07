Lasse Matberg, dedica a Sara Di Vaira?/ Foto: ecco la donna della sua vita

Dopo Veera Kinnunen e Pablo Daniel Osvaldo che hanno ufficializzato la storia con una serie di foto pubblicate su Instagram, l’amore ha travolto anche Lasse Matberg e Sara Di Vaira? Nonostante i fans sognino di vedere innamorati e felici anche il colosso norvegese che ha trionfato a Ballando con le stelle 2019 e la storica insegnante di ballo, per il momento, non c’è alcuna storia d’amore di cui parlare. Tra Lasse Matberg e Sara Di Vaira c’è un rapporto speciale che, tuttavia, sembra si sia fermato all’amicizia. Nessuna relazione segreta, dunque, tra la ballerina e Lasse che, però, continuano ad essere molto legati e a frequentarsi ancora anche se la distanza non aiuta molto. Se, dunque, Sara di Vaira è solo un’amica, chi è la vera donna di Lasse Matberg?

Lasse Matberg, dedica alla mamma: Sara Di Vaira commenta

Nella vita di Lasse Matberg, almeno per il momento, c’è un’unica donna. Si tratta della mamma a cui il colosso norvegese ha dedicato un post. Su Instagram, Lasse ha pubblicato una foto in cui abbraccia teneramente la sua mamma aggiungendo un cuore rosso. Come tutti i figli, dunque, anche Lasse Matberg è profondamente legato alla madre tra le cui braccia si sente al sicuro. Tanti i commenti dei fans che, in questi mesi, hanno avuto modo di apprezzare il grande cuore di Lasse. Tra i tanti messggi spunta anche quello di Sara Di Vaira che, sotto la foto, ha pubblicato diversi cuori rossi. Oltre alla mamma, nella vita di Lasse ci sarà un’altra donna? Per il momento, il vincitore di Ballando con le stelle 2019 risulta essere ufficialmente single.





© RIPRODUZIONE RISERVATA