LASSE MATBERG E SARA DI VAIRA/ Video, favoriti alla vittoria finale? (Ballando 2019)

Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono una delle sorprese di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. La coppia è tra le favorite alla vittoria finale e anche durante la semifinale ha confermato la tendenza. Lasse e Sara si sono esibiti un free style veloce che ha letteralmente infiammato lo studio di Ballando e gli stessi giudici. Entusiasmo alle stelle in giuria; a cominciare da Selvaggia Lucarelli che ha detto: “Le cose più belle della Norvegia: i fiori, il salmone e Lasse!”, mentre Fabio Canino ironizza: “tutti in Norvegia quest’estate”. Lo stilista Guillermo Mariotto, invece, si è complimentato con Lesse mandando una chiara frecciatina a Nunzia De Girolamo: “Lui pesa 118 chili ma nei modi, nel ballo e nello stile è leggero”. La coppia ha così conquistato, senza andare al ballottaggio, l’accesso diretto alla finale di venerdì 31 maggio 2019.

Lasse Matberg su Sara Di Vaira: “donna straordinaria”

Lasse Matberg, il vichingo di Ballando con le Stelle 2019, è una delle sorprese del programma di successo di Rai1. Web star nel tempo libero e militare di professione, Lasse ha vissuto questa esperienza a stretto contatto con la ballerina Sara di Vaira su cui ha detto: “E’ una donna e una maestra straordinaria. E’ simpatica e seducente come donna, quanto severa e inflessibile come maestra, ce la metto tutta per non deludere lei e Milly Carlucci, che ha creduto in me chiamandomi per Ballando con le stelle 14″. Il vichingo non nasconde che il suo obiettivo finale è vincere: “Come ogni buon militare, il mio obiettivo anche in questa gara è uno: vincere!”! Chissà che Lasse non possa davvero trionfare durante la finale di Ballando 2019.

Lasse Matberg: “sono stato bullizzato”

A vederlo così grande e grosso non penseresti mai una cosa del genere, eppure Lasse Matberg ha confessato a Storie Italiana di essere stato vittima di bullismo. “Avevo 9-10 anni. I bambini, che avevano 12 o 13 anni, cominciavano a prendermi di mira, mi dicevano cose brutte sui denti, mi chiamavano coniglio” ha raccontato il vichingo, star di Instagram. “Ero grosso e quindi non mi venivano a menare, mi maltrattavano con le parole. Però a volte le parole fanno più male dei pugni” ha precisato il militare che con Sara Di Vaira si gioca il tutto per tutto nella finalissima di Ballando 14. Lasse ha raccontato di aver vissuto molto male questa cosa: “cercavo di gestire questa cosa, non dicevo nulla ai miei genitori perché pensavo che il problema fosse mio. Poi credo di aver deciso che volevo continuare a fare le cose che mi rendevano felice, volevo fare del mio meglio per mio fratello e mia sorella. Quando mi sono tolto l’apparecchio a 15 anni, la vita ha cominciato a sorridermi”. Per fortuna nella sua vita è arrivato l’amore: “nel giro di due mesi ho trovato una ragazza e ce l’ho avuta per 5 anni. È stata una grande svolta. Da infelice sono diventato strafelice”.

Video di Lasse Matberg e Sara Di Vaira

