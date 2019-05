BALLANDO CON LE STELLE 2019, FINALISTI/ Chi vincerà? Suor Cristina e Lo Verso eliminati

La gara di Ballando con le stelle si avvia alla conclusione. Quella di stasera è stata la seconda delle due semifinali previste dagli autori, prima della finalissima che andrà in onda venerdì prossimo. Due le unità di ballo che non rivedremo: la prima è quella di Suor Cristina e Oradei Team; la seconda, ironia della sorte, proprio la coppia che era riuscita a “buttarli fuori” (Enrico Lo Verso e Samanta Togni). A nulla è valso rientrare in gara, per poi uscirne subito con un nuovo insuccesso e la coda tra le gambe. Lo Verso si è distinto per i suoi continui entra-ed-esci da Ballando con le stelle, che in fondo dicono molto sulla sua incostanza in pista. Questa volta, la sfida con Dani Osvaldo non è stata proprio alla pari. Osvaldo è su un altro livello, per quanto riguarda il talento nel ballo e il numero di consensi (soprattutto femminili). Basti pensare a quell’83% delle preferenze che si è beccato contro l’attore, e che – alla fine della puntata – gli è costato la sconfitta.

Ballando con le stelle 2019: la classifica

La classifica finale di Ballando con le stelle è così composta: dal basso, Enrico Lo Verso e Samanta Togni (40 punti), Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (48 punti), Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro (49 punti), Lasse Matberg e Sara Di Vaira (62 punti), Milena Vukotic e Simone Di Pasquale (70 punti), Angelo Russo e Anastasia Kuzmina (70 punti), Ettore Bassi e Alessandra Tripoli (79 punti). Tutto sommato, i punteggi vengono assegnati scientemente. Peccato solo per il penultimo posto (ma si riscatta allo spareggio) e per quella De Girolamo che – pur convincendo in pochi – si salva sempre. La povera Nunzia si becca un voto mediocre anche quando balla col padre, in una performance che – è intuibile – dovrebbe toccare i cuori di tutti. Sempre che in giuria ce l’abbiano, un cuore: con lei sono sempre piuttosto “cattivi”.

I possibili vincitori di Ballando con le stelle 2019

Tempo di tirare le somme a Ballando con le stelle. In lizza per il podio ci sono Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen e Milena Vukotic e Simone Di Pasquale. Le prime due coppie si equivalgono abbastanza, anche se Bassi è più “razionale” e Osvaldo più “passionale”. Che dire della Vukotic? Questa sera, ahinoi, convince poco. Il paso doble non è proprio il ballo per lei, specie con quegli elementi di flamenco che rendono la coreografia troppo veloce. L’attrice 84enne – che pure è arzilla – fatica a starle dietro. Scelta poco azzeccata, per una semifinale in cui ci si gioca il tutto per tutto. Altro papabile vincitore, il buon Angelo Russo. Il Catarella di Montalbano tira fuori la carta dell’emozione, esibendosi con la figlia Leandra e strappando lacrime e sorrisi.



