Latin Lover/ Video, su Rai 3 il film con Virna Lisi (oggi, 16 agosto 2019)

Il film Latin Lover è l’offerta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, venerdì 16 agosto 2019. Andrà in onda dalle 21.20 ed è una commedia diretta da Cristina Comencini, che ne ha curato anche soggetto e sceneggiatura. Alla guida del cast troviamo invece Virna Lisi: si tratta tra l’altro dell’ultima pellicola in cui reciterà la celebre attrice. Al suo fianco volti noti come quello di Angela Finocchiaro e Valeria Bruni Tedeschi, oltre a Candela Pena, Marisa Paredes, Lluis Homar, Francesco Scianna, Claudio Gioè, Toni Bertorelli, Neri Marcorè, Nadeah Miranda e Jordi Mollà. Si ricorda inoltre che il film è stato realizzato nel 2015 e ch eha conquistato diverse nomination ai David di Donatello, grazie all’interpretazione della Lisi ma anche per costumi, trucco e acconciature. Purtroppo non avrà successo nemmeno ai Nastri d’Argento, dove la Comencini sarà candidata come Miglior Commedia. Andrea Farri tuttavia riuscirà ad ottenere il Globo d’Oro per la colonna sonora, un compositore del nostro Paese già al fianco della regista nel film Quando la notte, realizzato quattro anni prima.

Latin Lover, la trama del film

La trama di Latin Lover accende i riflettori sulla famiglia Crispo, che si riunisce nella casa di famiglia dieci anni dopo che il capofamiglia Saverio è deceduto. Considerato in vita come uno dei più grandi artisti dell’Italia, ha sempre avuto una fama di dongiovanni. Il merito è non solo per via delle quattro mogli sposate nel corso degli anni e incontrate in tutto il mondo, ma anche perché dalla relazione con ognuna di loro nascerà una figlia. In occasione del decimo anniversario della sua morte, le figlie di Saverio decidono di darsi appuntamento nel paesino originario del padre. Susanna si presenterà con il fidanzato Walter, al fianco dell’attore come montatore. Non rivelerà però a nessuno il loro segreto, visto che la relazionenon è stata ufficializzata. Stephanie sembra invece aver ereditato le abitudini del padre: ha avuto tre figli da tre uomini diversi. L’unica sposata è la spagnola Segunda, mentre la svedese Solveig ha conosciuto poco Saverio. In loro compagnia saranno presenti inoltre due delle mogli dell’attore: tutte scopriranno poi che in realtà manca all’appello anche un’altra sorella, Shelley, nata in America.

