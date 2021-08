Latte madri vaccinate protegge bimbi da Covid/ Studio USA: “Valanga di anticorpi”

Il latte delle madri che hanno ricevuto il vaccino contro il Coronavirus contiene anticorpi in grado di proteggere i bambini allattati dall’infezione da Covid-19. Lo rivela una ricerca condotta dall’Università della Florida, commentato da Joseph Larkin III, autore senior dello studio e professore associato presso il dipartimento UF/IFAS di microbiologia e scienza cellulare: “I nostri risultati mostrano che la vaccinazione provoca un aumento significativo degli anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 nel latte materno, suggerendo quindi che le madri vaccinate possono trasmettere questa immunità ai loro bambini. Ora, stiamo lavorando per confermare questi dati”.

Quando i bambini nascono, il loro sistema immunitario è sottosviluppato, rendendo difficile per loro combattere le infezioni da soli. Spesso sono anche troppo giovani per rispondere adeguatamente a certi tipi di vaccini e durante questo periodo vulnerabile il latte materno permette alle madri di fornire ai bambini una sorta di immunità passiva. “Pensate al latte materno come a una cassetta degli attrezzi piena di tutti i diversi strumenti che aiutano a preparare il bambino alla vita – ha asserito Josef Neu, M.D., uno dei co-autori dello studio e professore del dipartimento di pediatria dell’UF College of Medicine, divisione di neonatologia –. I risultati del nostro studio suggeriscono fortemente che i vaccini possono aiutare a proteggere sia la mamma che il bambino, un’altra ragione convincente per le donne in gravidanza o in allattamento di farsi vaccinare”.

IL LATTE DELLE MADRI VACCINATE PROTEGGE I BAMBINI DAL VIRUS: SCIENZIATI “ENTUSIASTI”

Lo studio, pubblicato sulla rivista “Breastfeeding Medicine” e finanziato dal Children’s Miracle Network, è stato effettuato tra dicembre 2020 e marzo 2021, quando i vaccini Pfizer e Moderna sono diventati disponibili per la prima volta per gli operatori sanitari. Infatti, i ricercatori hanno reclutato 21 operatori sanitari in allattamento che non avevano mai contratto il Coronavirus. Il team ha campionato il latte materno e il sangue delle madri tre volte: prima della vaccinazione, dopo la prima dose e dopo la seconda dose. “Abbiamo riscontrato una risposta anticorpale robusta nel sangue e nel latte materno dopo la seconda dose aumentata di circa 100 volte rispetto ai livelli prima della vaccinazione”, ha sottolineato la studentessa Lauren Stafford.

In generale, gli scienziati si sono detti anche “entusiasti di vedere molti altri studi simultanei condotti in tutto il mondo che mostrano come vi siano anticorpi nel latte materno delle madri vaccinate. Questo significa che il nostro studio convalida un crescente numero di prove” e, aggiungiamo noi, regala un’importante certezza all’umanità.



