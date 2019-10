Laura Biagiotti, figlia di Laura/ “Per mia madre i vestiti avevano un’anima” (Domenica in)

Laura Biagiotti – L’aura della Moda è il titolo del docufilm dedicato alla stilista romana che a Lavinia Biagiotti, sua figlia, ha trasmesso la passione per la moda. Il documentario nasce dall’incontro di Lavinia con l’attrice Serena Rossi, amica della famiglia e voce narrante del racconto. Lavinia Biagiotti, oggi presidente di Biagiotti Group, sarà ospite a Domenica in per parlare (anche) di questo progetto. Sua madre Laura è stata una delle pioniere del fashion a livello mondiale, arrivando a sfilare per prima in Cina, nel 1988, e in Russia, nel 1995. Il film è prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema. Non mancano, al suo interno, le testimonianze e gli aneddoti di chi l’ha conosciuta e amata in prima persona (Carla Fracci, Santo Versace, Nancy Brilli, Massimiliano Rosolino, Silvana Giacobini, Romina Power, Vittorio Sgarbi, Beppe Modenese).

Lavinia Biagiotti ricorda la madre Laura

In un’intervista a Grazia, Lavinia Biagiotti ricorda con piacere la madre Laura. Conserva ancora le sue agende “piene di appuntamenti, schizzi, foto”: “Le ho tutte, a partire dagli anni 70: un patrimonio che testimonia la sua vita operosa ricca di eventi e il suo gusto per la scrittura. C’è anche l’agenda 2018, dedicata a me. Si apre con un grande cuore e il soprannome che la mamma mi aveva dato: Super Mimì“. Nel gusto del bello e nel senso di eternità contrapposto alla moda mordi-e-fuggi. La parola che meglio sintetizza la filosofia di mia madre è ‘forever’, per sempre. Noi facciamo abiti destinati a durare nel tempo. E per questo abbiamo inaugurato il restauro del guardaroba: le nostre clienti possono riadattare i loro capi alle nuove tendenze. Da lei ho imparato che i vestiti hanno un’anima“.

Lavinia Biagiotti: “La moda è compagna delle donne”

Uno dei ricordi più dolci, per Lavinia Biagiotti, resta quello dell’amore di Laura per il suo lavoro e le sue creazioni. “Da piccola gettavo i miei indumenti sulla sedia e mia madre insorgeva: ‘Non vedi che stanno soffrendo? Appendi quella giacca, piega i pantaloni’. Questo atteggiamento rivela il rispetto per chi ha confezionato l’abito e per chi lo compra”. Nessuna competizione con le altre aziende della moda milanese. La scelta di stare a Roma ha contribuito a renderle uniche: “Per carità”, specifica Laura, “mia madre ha sempre adorato Milano che ci ha dato tanto successo, infatti sponsorizziamo il Piccolo Teatro. Ma ha scelto di vivere e lavorare a Roma in omaggio alle nostre radici che ci differenziano dagli altri marchi”. Un’altra cosa che le ha sempre contraddistinte è stato il rifiuto di ogni stereotipo e di ogni semplificazione. Laura, in particolare, detestava il termine “fashion victim”: “Non si può essere ‘vittime della moda’, che è sempre un’alleata delle donne. Le accompagna, le fa sentire più sicure. È questa certezza a darmi la forza di andare avanti”.



